Путин: Потери и жертвы России в зоне «СВО» не напрасны 8 22.05.2026, 19:09

Диктатор РФ попытался оправдаться за катастрофические потери армии РФ в Украине.

Потери и жертвы России в зоне специальной военной операции не напрасны, заявил диктатор РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что не сомневается в успехе российских военнослужащих на фронте.

«Нет ни одной напрасной жертвы, ни одной потери»,— сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» (цитата по сайту Кремля).

Диктатор РФ указал на продвижение военнослужащих российских группировок «Восток» и «Днепр». «Идут уверенно каждый день, каждый день вперед. И движение очень заметное, я бы сказал»,— отметилПутин.

