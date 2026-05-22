Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes

Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes1
- 22.05.2026, 18:27
Четвертый раз подряд.
Португальский форвард саудовского «Ан-Насра» Криштиану Роналду в четвертый раз подряд и шестой раз в карьере возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes, в 2026 году доход 41-летнего футболиста составил $300 млн.
В общую сумму входят $235 млн, полученных по контракту с «Ан-Насром», а также $65 млн долларов от рекламных соглашений и различных коммерческих проектов. По общей сумме с момента начала публикации Forbes рейтинга спортсменов в 1990 году Роналду повторил рекорд боксера Флойда Мейвезера-младшего, который в 2015-м также заработал $300 млн. Правда, с учетом инфляции у Мэйвезера сумма больше — $427 млн.
Десять самых высокооплачиваемых спортсменов за год заработали в общей сложности $1,4 млрд.
В топ-10 также вошли:
Сауль Альварес (бокс) — $170 млн;
Лионель Месси (футбол) — $140 млн;
Леброн Джеймс (баскетбол) — $137,8 млн;
Сёхэй Отани (бейсбол) — $127,6 млн;
Стефен Карри (баскетбол) — $124,7 млн;
Джон Рам (гольф) — $107 млн;
Карим Бензема (футбол) — $104 млн;
Кевин Дюрант (баскетбол) — $103,8 млн;
Льюис Хэмилтон (формула-1) — $100 млн.