Минчанам в июне отключат горячую воду 22.05.2026, 18:14

Называем адреса.

Летний сезон плановых отключений горячей воды в Минске стартует 1 июня. Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» обнародовало график, согласно которому горожане временно останутся без горячего водоснабжения.

Специалисты предупреждают, по названным адресам воды не будет не более 13 суток. Однако это справедливо только при условии, что испытания теплосетей пройдут без выявления дефектов, требующих внепланового ремонта.

В противном случае сроки могут быть скорректированы.

Ниже указан полный список адресов с конкретными датами отключения. Жителям соответствующих домов рекомендуется заранее планировать дела и запасаться водой на период профилактических работ.

Для быстрого поиска по своему адресу советуем воспользоваться сочетанием клавишам Ctrl+F на компьютерах либо функцией «найти на странице» («поиск по сайту», etc.) на смартфонах. Вводить стоит лишь само название улицы.

С 1 июня

Горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:

улица 50 лет Победы, дома 1, 1к.1, 1к.2, 3, 3Б, 5А, 5 к.1, 5 к.2, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23

военная часть 29766

Военная Академия Беларуси

медико-восстановительный центр "Уручье"

улица Выготского, дома 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6 к.4, 8, 14, 16, 16А, 18, 20, 20А, 29, 37, 39, 43, 45

улица Героев 120-ой дивизии, дом 17

улица Гуртьева, дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

улица Меделки, дома 1, 3, 5, 7, 11, 15

проспект Независимости, дома 202, 202 к.3

Догиновский тракт, дома 146, 146 к.1, 148, 150, 152, 152Г, 157, 158, 160, 160А, 160А к.1, 164, 166

улица Новинковская, дома 1, 2, 4, 14, 16

улица Путилова, дома 1, 3

улица Рогачевская, дома 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 19

улица Фогеля, дома 1, 1В, 1Г, 1Д, 1Е, 1К, 1Л, 5, 7, 9, 19.

Со 2 июня

Теплой воды не будет:

военная часть 2007

военная часть 31802

улица Красина, дома 7, 9, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65

улица Павловского, дома 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50Б, 52, 54, 54А.

С 4 июня

Горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресам:

улица Бурдейного, дома 1, 2, 2А, 2В, 3, 7, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59

улица Лобанка, дома 9 к.1, 9 к.2, 9 к.3, 11, 11А, 13 к.1, 13 к.2, 15, 17, 19

улица Одинцова, дома 1 к.1, 1 к.2, 2 к.2, 3 к.1, 3 к.2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14 к.1, 15, 16, 17, 18 к.1, 19, 20, 22, 22 к.1, 23 к.1, 23 к.2, 24, 27, 27А, 29, 30, 31 к.1, 31 к.2, 31 к.3, 32, 33, 35, 36 к.1, 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71 к.2, 71 к.3, 71 к.4, 75, 77 к.1, 77 к.2, 77 к.3, 79 к.1, 79 к.2, 81, 85, 87, 89

улица Притыцкого, дома 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91

улица Тимошенко, дома 8, 10, 12, 14 к.2, 16, 18, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 22 к.1, 24 к.1, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38

2-ой переулок Тимошенко, дома 2, 3, 7

улица Якубовского, дома 15 к.1, 17, 19, 20, 21, 22 к.1, 22 к.3, 23, 24 к.1, 24 к.2, 24 к.3, 25, 26 к.1, 26 к.2, 26 к.3, 26 к.4, 27, 28 к.1, 29, 30 к.1, 30 к.2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 к.1, 48 к.2, 50, 53, 53В, 53Д, 54, 54А, 54Б, 56, 60.

С 8 июня

Без горячей воды оставят жителей дома по адресу улица Маяковского, 35.

С 9 июня

Отключение будет по адресам:

улица Бельского, дома 39 к.1, 39 к.2, 39 к.3, 41, 60

улица Брестская, дома 66, 68 к.1, 68 к.2

территория неподалеку от деревни Боровая

улица Волоха, дома 45, 47, 49, 51

улица Гурского, дома 21 к.1, 21 к.2, 23, 23А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45

улица Казинца, дома 39, 41, 43, 51 к.4, 51 к.5, 88, 90, 95, 96, 96А, 97 к.1, 97 к.2, 98, 107, 121

улица Киреенко, дома 1, 3, 5, 5Б, 7

улица Корженевского, дома 33 к.1, 33 к.2, 33 к.3

улица Кулибина, дома 9, 11

улица Лермонтова, дома 43, 45, 49

улица Либкнехта, дом 112

улица Маневича, дома 5, 6, 8, 10, 13, 17

улица Маркса, дом 26

улица Одоевского, дома 46 к.1, 48А, 52, 52А, 54

1-й переулок Окрестина, дома 36, 36А, 38

улица Плеханова, дома 46, 48

улица Пономаренко, дома 58, 58А, 60, 62

улица Прилукская, дома 46А, 46А к.1, 46А к.2, 46А к.3, 46А к.4, 48, 50, 60

проспект Рокоссовского, дома 27, 46, 48, 50, 52 к.1, 54 к.1, 56, 58 к.1, 60 к.1, 62, 64, 74, 76, 78, 80

улица Станиславского, дом 11А

улица Стебенева, дома 8, 10, 10А, 10В, 12, 12А, 14

улица Стрелковая, дома 11А, 11Б, 13

улица Щербакова, дом 1.

С 11 июня

Горячей воды лишатся:

улица Воинова, дома 32, 36

улица Цвирко, дома 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 88, 96, 100, 102

улица Меделки, дом 24.

С 15 июня

Плановое отключение получат:

улица Асаналиева, дома 14, 16, 18

улица Аэродромная, дома 16, 18, 20, 20А, 22, 24, 26, 26А, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42

улица Беды, дом 39

улица Белградская, дома 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16

улица Брестская, дом 40

улица Брилевская, дома 25, 27, 29, 31

улица Германовская, дома 9, 15, 15Б, 17, 19

улица Голодеда, дома 5Б, 5 к.2, 5 к.3, 5 к.4, 7 к.2, 12, 14, 16, 18 к.1, 18 к.2, 20, 21 к.1, 24, 30, 32, 34, 36, 38

улица Гошкевича, дома 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

улица Грушевская, дома 15, 17, 83, 85, 87, 89

улица Дроздовича, дома 2, 3, 4, 6

улица Дудара, дома 3, 7

улица Жлобинская, дома 6, 10, 12

Игуменский тракт, дома 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47

улица Каганца, дома 2, 2Б, 4

улица Казинца, дома 13, 15, 17, 19, 21, 21 к.3, 21 к.4, 25А, 27А

улица Кижеватова, дома 3А, 3Б, 3В, 3Г, 3Д, 5, 5А, 60, 60 к.1, 60 к.2, 60 к.3, 60 к.4, 60 к.6, 60 к.7

переулок Корженевского, дома 8, 20А, 26

улица Левина, дома 1, 1А, 1Б, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

улица Лученка, дома 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

улица Лучины, дома 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 70, 72, 74

проспект Мира, дома 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20

улица Монюшко, дома 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

улица Оловникова, дома 11, 12, 13, 14, 15

улица Орловская, дом 76

улица Пирогова, дом 6

проспект Победителей, дом 12

улица Прушинских, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31А, 32, 34, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78

улица Пташука, дома 1, 3, 5, 7, 9, 9Б, 11, 15, 17

улица Пуховичская, дома 5А, 14, 18, 20

улица Разинская, дом 96

улица Савицкого, дома 1, 3, 9, 14, 20, 22

улица Серова, дома 1А, 3, 3А, 5А, 15, 17, 28 к.1, 28 к.2, 28 к.3, 31, 33, 38, 40, 46А, 54

улица Смолича, дома 2, 4, 6, 8, 10

улица Сырокомли, дома 3, 7, 11, 11А, 12, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 48

улица Теслы, дома 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 31

улица Турова, дома 3, 5

улица Уборевича, дома 172, 174

улица Черниговская, дома 46, 46А, 46к.2

улица Шпилевского, дома 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60.

С 16 июня

Горячей воды не станет:

улица Авиации, дома 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23

улица Барамзиной, дома 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 12, 12А, 13, 15, 16, 18

улица Беды, дома 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33

улица Березогорская, дома 6, 7, 8

улица Богдановича, дома 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144

улица Бумажкова, дома 37А, 39

улица Восточная, дома 35, 37, 39

улица Гало, дома 4, 6, 8, 76

улица Гризодубовой, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21

улица Звёздная, дома 10, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 26, 28, 33, 41

здание центра учёта воды в Драчковском сельсовете, 9 (неподалёку от деревни Волма)

улица Калинина, дома 15, 17А

улица Киреева, дома 11, 13, 17, 21, 23, 25

улица Корш-Саблина, дома 3, 5, 9, 11

улица Маяковского, дом 135 к.3

улица Менделеева, дома 20, 22, 24, 30

проспект Независимости, дома 91, 93

улица Некрасова, дома 20, 22, 22 к.1, 22 к.2, 24

улица Ромашкина, дома 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 32, 34

улица Рябиновая, дом 25

улица Столетова, дом 2

улица Тургенева, дома 1, 5, 7

улица Фроликова, дом 2

улица Чорного, дом 25.

С 18 июня

Планово отключат горячую воду:

улица Белинского, дом 23

улица Восточная, дома 41, 107

улица Корш-Саблина, дом 2

улица Славинского, дома 6, 8А

Логойский тракт, дом 21 к.6

1-й Полиграфический переулок, дома 4, 6, 6А.

С 22 июня

Работы затронут жителей:

улица Гвардейская, дом 10

улица Грушевская, дома 65, 65А, 71, 73, 86

улица Папанина, дом 11

улица Пулихова, дом 43

улица Разинская, дома 29, 62, 64

3-й Железнодорожный переулок, дома 10, 16.

С 24 июня

Последними в месяце будут переживать отключение:

проспект Победителей, дом 112

улица Веснинка, дом 16.

Кстати, уточнить, когда именно включат горячую воду после окончания профилактических работ, можно в своем жилищно-эксплуатационном управлении (ЖЭУ). Именно туда теплоснабжающая организация передает информацию о любых изменениях в сроках.

