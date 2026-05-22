В Африке впервые сбили российский «Шахед»4
- 22.05.2026, 14:50
Внутри обнаружили интересные компоненты.
В понедельник, 18 мая, в Мали местные повстанцы впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который РФ использовала для поддержки своих наемников в Африке.
Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам.
Он отметил, что это первый подтвержденный случай применения беспилотника такого типа в регионе Сахель. Сбитый аппарат является новой модификацией серии «КК», которая оснащена функцией воздушного подрыва боевой части.
«Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы - в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство», - отметил Власюк.
В дроне, который сбили в Мали, обнаружили гражданскую электронику (микросхемы, транзисторы, диоды и реле), которую можно свободно приобрести на открытом рынке. В частности, речь идет о деталях компании STMicroelectronics, а также китайских производителей:
Mornsun;
Wayon Electronics;
GigaDevice;
Shenzhen Codaca Electronic;
NCR Industrial.
Эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет в войне против Украины. Ситуация в Мали демонстрирует, как быстро гражданские технологии становятся инструментом экспорта войны.
Власюк отметил, что пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство дронов будет продолжать масштабироваться вместе с географией их применения.