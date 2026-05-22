закрыть
22 мая 2026, пятница, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Африке впервые сбили российский «Шахед»

4
  • 22.05.2026, 14:50
  • 4,114
В Африке впервые сбили российский «Шахед»

Внутри обнаружили интересные компоненты.

В понедельник, 18 мая, в Мали местные повстанцы впервые сбили российский ударный дрон Shahed-136 («Гарпия-А1»), который РФ использовала для поддержки своих наемников в Африке.

Об этом уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам.

Он отметил, что это первый подтвержденный случай применения беспилотника такого типа в регионе Сахель. Сбитый аппарат является новой модификацией серии «КК», которая оснащена функцией воздушного подрыва боевой части.

«Россия все активнее переносит свои военные технологии и инструменты войны в другие регионы - в частности в Африку. И делает это в значительной степени за счет dual-use компонентов, которые продолжают беспрепятственно попадать на российское производство», - отметил Власюк.

В дроне, который сбили в Мали, обнаружили гражданскую электронику (микросхемы, транзисторы, диоды и реле), которую можно свободно приобрести на открытом рынке. В частности, речь идет о деталях компании STMicroelectronics, а также китайских производителей:

Mornsun;

Wayon Electronics;

GigaDevice;

Shenzhen Codaca Electronic;

NCR Industrial.

Эта же типичная конфигурация электроники встречается и в дронах, которые Россия применяет в войне против Украины. Ситуация в Мали демонстрирует, как быстро гражданские технологии становятся инструментом экспорта войны.

Власюк отметил, что пока поставки таких компонентов в РФ не контролируются жестко, российское производство дронов будет продолжать масштабироваться вместе с географией их применения.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин