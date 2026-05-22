закрыть
22 мая 2026, пятница, 16:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как заискрило между Квентином Тарантино и Брэдом Питтом

1
  • 22.05.2026, 15:03
  • 1,736
Как заискрило между Квентином Тарантино и Брэдом Питтом

Спор вспыхнул на съемках «Однажды в Голливуде».

Во время съемок фильма «Однажды в Голливуде» между режиссером Квентином Тарантино и актером Брэдом Питтом произошел напряженный момент. Об этом рассказал актер Брюс Дерн на Каннском кинофестивале, где представили документальный фильм о его карьере, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Дерна, инцидент случился во время сцены с Питтом. Актер импровизировал реплику, которой не было в сценарии, после чего Брэд Питт неожиданно остановил съемку.

«Квентин посмотрел на него очень серьезно и сказал: “Брэд, что ты сейчас сделал?” Питт ответил: “Ну, я остановил камеру”», — вспоминает Дерн.

После этого, по словам актера, Тарантино жестко отреагировал: «Никогда больше в жизни не останавливай камеру, иначе будешь мертв в этом бизнесе. Это моя территория. Не прерывай игру актеров».

Питт позже объяснил режиссеру, что импровизация Дерна отсутствовала в сценарии. Несмотря на напряженный эпизод, конфликт быстро исчерпался, и съемки продолжились.

«Однажды в… Голливуде» стал одним из самых успешных фильмов Тарантино, получил десять номинаций на «Оскар», а Брэд Питт выиграл статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин