Как заискрило между Квентином Тарантино и Брэдом Питтом

Как заискрило между Квентином Тарантино и Брэдом Питтом1
- 22.05.2026, 15:03
Во время съемок фильма «Однажды в Голливуде» между режиссером Квентином Тарантино и актером Брэдом Питтом произошел напряженный момент. Об этом рассказал актер Брюс Дерн на Каннском кинофестивале, где представили документальный фильм о его карьере, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).
По словам Дерна, инцидент случился во время сцены с Питтом. Актер импровизировал реплику, которой не было в сценарии, после чего Брэд Питт неожиданно остановил съемку.
«Квентин посмотрел на него очень серьезно и сказал: “Брэд, что ты сейчас сделал?” Питт ответил: “Ну, я остановил камеру”», — вспоминает Дерн.
После этого, по словам актера, Тарантино жестко отреагировал: «Никогда больше в жизни не останавливай камеру, иначе будешь мертв в этом бизнесе. Это моя территория. Не прерывай игру актеров».
Питт позже объяснил режиссеру, что импровизация Дерна отсутствовала в сценарии. Несмотря на напряженный эпизод, конфликт быстро исчерпался, и съемки продолжились.
«Однажды в… Голливуде» стал одним из самых успешных фильмов Тарантино, получил десять номинаций на «Оскар», а Брэд Питт выиграл статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана.