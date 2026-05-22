Видео репетиции выпускного вальса из Городка растрогало белорусов 22.05.2026, 15:22

1,748

Иллюстративное фото

Мило до слез.

В TikTok стало популярным видео, на котором пара старшеклассников за забором дома репетирует выпускной вальс. Ролик, судя по подписи, был снят в Городке на Витебщине. За два дня он собрал более 320 тысяч просмотров, пишет «Зеркало».

На видео пара школьников-выпускников репетирует вальс. Судя по комментариям, участники процесса видели, что их сняли — некий Алексей написал, что танцует он и это действительно репетиция.

Скриншот: tiktok.com/@mary_popins3

Популярные высказывания под роликом такие:

«Ребята молодцы. Репетируют последний вальс на последний звонок».

«Оставьте им это видео. Станут взрослыми — будут наслаждаться воспоминаниями».

«Готовятся к выпускному. Очень мило».

«Прямо до слез… Удачи выпускникам!»

«Как приятно видеть такую молодежь! Спасибо, что порадовали таким видео».

«Побольше бы таких замечательных моментов, добрых, чистых, искренних! Мир погряз в моральном уродстве, которое лезет из всех щелей. Счастья и везения вам в дальнейшем по жизни!»

Последние звонки в белорусских школах состоятся 23 мая. А выпускные вечера в этом году пройдут 12 июня.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com