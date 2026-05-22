Видео репетиции выпускного вальса из Городка растрогало белорусов
- 22.05.2026, 15:22
- 1,748
Мило до слез.
В TikTok стало популярным видео, на котором пара старшеклассников за забором дома репетирует выпускной вальс. Ролик, судя по подписи, был снят в Городке на Витебщине. За два дня он собрал более 320 тысяч просмотров, пишет «Зеркало».
На видео пара школьников-выпускников репетирует вальс. Судя по комментариям, участники процесса видели, что их сняли — некий Алексей написал, что танцует он и это действительно репетиция.
@mary_popins3 #само ♬ оригинальный звук - Владимир - Владимир Антонов
Популярные высказывания под роликом такие:
«Ребята молодцы. Репетируют последний вальс на последний звонок».
«Оставьте им это видео. Станут взрослыми — будут наслаждаться воспоминаниями».
«Готовятся к выпускному. Очень мило».
«Прямо до слез… Удачи выпускникам!»
«Как приятно видеть такую молодежь! Спасибо, что порадовали таким видео».
«Побольше бы таких замечательных моментов, добрых, чистых, искренних! Мир погряз в моральном уродстве, которое лезет из всех щелей. Счастья и везения вам в дальнейшем по жизни!»
Последние звонки в белорусских школах состоятся 23 мая. А выпускные вечера в этом году пройдут 12 июня.