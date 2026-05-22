22 мая 2026, пятница, 16:37
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола покинул свой пост

  • 22.05.2026, 16:02
Хосеп Гвардиола
Фото: AFP

Каталонец тренировал эту футбольную команду 10 лет.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, проработавший в команде 10 лет, летом текущего года покинет свой пост. Об этом сообщает пресс-служба британского коллектива.

Каталонский специалист, возглавивший клуб в 2016 году и завоевавший с ним 20 крупных трофеев, указал, что конкретных причин для его ухода нет.

«Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло мое время. Ничто не вечно», — сказал он.

