«Мы можем организовать тысячу-полторы дронов в одной атаке» 2 22.05.2026, 15:04

Какие сюрпризы готовят россиянам ВСУ?

Украина может получить собственные баллистические ракеты уже летом 2026 года, однако пока речь идёт скорее о предварительных разработках, чем о массовом серийном производстве. Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан.

По его словам, заявления о скором появлении украинской баллистики звучат уже не первый год, однако не все из них соответствуют реальному положению дел.

«Мы уже второй год это слышим. Украинские производители рассказывают сказки о том, что в следующем году будет 1000 ракет, 3000 ракет перед прошлым Новым годом и так далее. Но это пока анонсы, надо это четко понимать», — отметил эксперт.

Свитан напомнил, что у Украины есть серьёзная технологическая база, в частности проект «Сапсан», на основе которого создавались ракеты «Гром». По его словам, именно этот проект остаётся наиболее перспективным.

Эксперт также допустил, что часть таких ракет может производиться за пределами Украины в закрытом режиме, поскольку внутри страны подобные объекты стали бы целью российских ударов.

При этом летом, по его оценке, могут появиться ракеты оперативной дальности около 300 километров, однако для создания систем, способных поражать цели на расстоянии 500–800 километров, потребуется как минимум ещё полгода или год работы.

Отдельно Свитан отметил, что гораздо более ощутимую угрозу для России уже сейчас представляют украинские беспилотники.

«Если мы будем неделю накапливать беспилотники, мы можем организовать тысячу-полторы в одной атаке. Это вообще не проблема уже», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, если к массовым атакам дронов добавятся и баллистические ракеты собственного производства, это может существенно изменить ситуацию на поле боя уже в ближайшие месяцы.

