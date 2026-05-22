В Литве задержали почти три десятка человек из-за контрабанды белорусских сигарет 1 22.05.2026, 14:49

Премьер обратилась к жителям страны.

В Литве задержали 27 человек в связи с сигаретной контрабандой с помощью воздушных шаров. Среди фигурантов расследования оказались правоохранители, пограничники, муниципальный чиновник, сообщила полиция Литвы.

Полицейские сообщили о «скоординированной атаке против двух групп», причастных к организации контрабанды с помощью воздушных шаров. Задержаны 27 человек.

«Реальность такова, что среди задержанных — полицейские, пограничники, муниципальный чиновник — всего 14 сотрудников», — сообщила полиция.

Две группы подозревают в совершении незаконной деятельности в разных частях Литвы и согласовании своих действий с источниками в органах. Проведено 74 обыска, обнаружены не только сигареты с белорусскими акцизами, но и GPS-передатчики, дроны, бинокли, тепловизоры, радиостанции, много сим-карт.

Общая стоимость арестованного имущества — более 4 млн евро.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене, как пишет Delfi, обратилась к жителям страны.

«Сегодня мы наблюдаем беспрецедентный случай. Задержаны служащие, которые должны были защищать государство, его границы, у них есть доверие людей. Однако, как подозревают, они могли быть частью преступной деятельности. Это грустная новость для государства и общества. Грустная для всех честных служащих. Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто был занят расследованием. За последние месяцы была проделана огромная работа. Сложная разведывательная деятельность, тщательный сбор доказательств, долгая и ответственная подготовка к операции. Это была профессиональная, принципиальная и важная для государства работа», — сказала премьер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com