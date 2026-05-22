Рютте продвигает новый план для удержания США в НАТО 2 22.05.2026, 14:34

Марк Рютте

Генсек Альянса выступил с инициативой.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выдвинул новую инициативу, направленную на сохранение активной роли Соединенных Штатов в Альянсе, – закупать больше вооружений у американских компаний.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно плану Рютте, новые оборонные соглашения, которые будут выгодны США, помогут вернуть НАТО приверженность американского президента Дональда Трампа.

Производство оборонной продукции станет приоритетной темой встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском городе Хельсингборг в пятницу.

По словам трех дипломатов НАТО, Рютте в последние недели возглавил кампанию по значительному увеличению производства и объемов оборонных соглашений, стремясь сделать июльский саммит лидеров Альянса в Анкаре успешным.

По данным источников, это направлено на преодоление реального дефицита вооружения в Европе, а также на создание экономической аргументации, которая находит отклик у Трампа.

Как отметили дипломаты, это включает поощрение совместных предприятий к заключению соглашений с американскими оборонными фирмами и увеличение продаж американского оружия. Увеличение производства, вероятно, также станет «важной частью» декларации июльского саммита в Анкаре.

В то же время Politico отмечает, что любые усилия по глубокому вовлечению НАТО в оборонные соглашения, вероятно, вызовут столкновение с ЕС, который готовится предоставить займы на миллиарды евро в рамках программы SAFE, чтобы уделить приоритетное внимание развитию собственной оборонной промышленности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com