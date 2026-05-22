У России срывается масштабный нефтяной контракт с Индонезией 22.05.2026, 14:17

1,204

Из-за дефицита танкеров и опасений санкций.

Масштабный нефтяной контракт России с Индонезией, объявленный в прошлом месяце, реализуется медленно, поскольку Джакарта разрабатывает специальную схему импорта российского сырья и нормативную базу, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства энергетики Индонезии и данные судовой статистики.

Индонезия намерена импортировать 150 ‌миллиона баррелей нефти из России в этом году, заявил в апреле заместитель министра энергетики Юлиот Танджунг.

По словам трейдеров, на текущий и следующий месяцы прямые поставки нефти из России в Индонезию не запланированы. По данным консалтинговой компании Kpler, единственная партия российской нефти — марки Arctic Novy — была отправлена из хранилища в малайзийском Пелепасе на нефтеперерабатывающий завод в Чилачапе 21 апреля. Других поставок российских сортов в Индонезию ‌пока не зафиксировано.

Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии заинтересована в поставках нефти ‌и сжиженного углеводородного газа (LPG) из России на фоне дефицита энергоресурсов после конфликта на Ближнем Востоке.

Россия экспортирует около 5 миллиона баррелей нефти в сутки, при этом основная часть этих объемов приходится на двух крупнейших потребителей — ‌Китай и Индию.

Заявление индонезийского чиновника последовало после встречи президента страны Прабово Субианто с президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Индонезийские власти отмечают, что структура сделки остается нерешенной. Представитель министерства энергетики Лаоде Сулаеман сообщил, что ‌Джакарта разрабатывает специальную схему импорта и соответствующую нормативную базу.

«У Pertamina есть еврооблигации, и ей необходимо избегать шагов, которые могут нарушить их условия. Именно поэтому мы сейчас прорабатываем отдельную схему», — сказал он, добавив, что оператор для импорта пока не выбран, ‌а сроки реализации не определены.

Комментируя планы, представитель Pertamina Мухаммад Барон заявил: «Весь процесс будет осуществляться в соответствии с директивами правительства при соблюдении принципов надлежащего корпоративного управления и действующего регулирования».

Минэнерго России оперативно не ответило на запрос Рейтер о комментарии.

Неопределенность с механизмом поставок усложняет реализацию плана. Чтобы поставить 150 миллиона баррелей с середины года, России потребуется отгружать около 700.000 баррелей в сутки — уровень, сопоставимый с поставками в адрес таких крупных покупателей, как Турция. Это потребовало бы перераспределения потоков с других рынков, что, по словам трейдеров, затруднительно.

Дополнительным ограничением остается дефицит танкеров для перевозки российской нефти из-за западных санкций, а также значительная протяженность маршрутов, что повышает стоимость поставок.

Индонезия импортирует около 1 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки и даже при реализации сделки с Россией будет ‌нуждаться в дополнительных объемах. Власти также рассматривают закупки у других поставщиков, включая США.

Поставки нефти из ‌России в Индонезию исторически оставались незначительными из-за большой удаленности стран и в последние годы ограничивались несколькими партиями, согласно данным LSEG. Индонезия также закупает небольшие объемы российских нефтепродуктов, включая нафту и мазут.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com