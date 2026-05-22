У России срывается масштабный нефтяной контракт с Индонезией
- 22.05.2026, 14:17
Из-за дефицита танкеров и опасений санкций.
Масштабный нефтяной контракт России с Индонезией, объявленный в прошлом месяце, реализуется медленно, поскольку Джакарта разрабатывает специальную схему импорта российского сырья и нормативную базу, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства энергетики Индонезии и данные судовой статистики.
Индонезия намерена импортировать 150 миллиона баррелей нефти из России в этом году, заявил в апреле заместитель министра энергетики Юлиот Танджунг.
По словам трейдеров, на текущий и следующий месяцы прямые поставки нефти из России в Индонезию не запланированы. По данным консалтинговой компании Kpler, единственная партия российской нефти — марки Arctic Novy — была отправлена из хранилища в малайзийском Пелепасе на нефтеперерабатывающий завод в Чилачапе 21 апреля. Других поставок российских сортов в Индонезию пока не зафиксировано.
Крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии заинтересована в поставках нефти и сжиженного углеводородного газа (LPG) из России на фоне дефицита энергоресурсов после конфликта на Ближнем Востоке.
Россия экспортирует около 5 миллиона баррелей нефти в сутки, при этом основная часть этих объемов приходится на двух крупнейших потребителей — Китай и Индию.
Заявление индонезийского чиновника последовало после встречи президента страны Прабово Субианто с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Индонезийские власти отмечают, что структура сделки остается нерешенной. Представитель министерства энергетики Лаоде Сулаеман сообщил, что Джакарта разрабатывает специальную схему импорта и соответствующую нормативную базу.
«У Pertamina есть еврооблигации, и ей необходимо избегать шагов, которые могут нарушить их условия. Именно поэтому мы сейчас прорабатываем отдельную схему», — сказал он, добавив, что оператор для импорта пока не выбран, а сроки реализации не определены.
Комментируя планы, представитель Pertamina Мухаммад Барон заявил: «Весь процесс будет осуществляться в соответствии с директивами правительства при соблюдении принципов надлежащего корпоративного управления и действующего регулирования».
Минэнерго России оперативно не ответило на запрос Рейтер о комментарии.
Неопределенность с механизмом поставок усложняет реализацию плана. Чтобы поставить 150 миллиона баррелей с середины года, России потребуется отгружать около 700.000 баррелей в сутки — уровень, сопоставимый с поставками в адрес таких крупных покупателей, как Турция. Это потребовало бы перераспределения потоков с других рынков, что, по словам трейдеров, затруднительно.
Дополнительным ограничением остается дефицит танкеров для перевозки российской нефти из-за западных санкций, а также значительная протяженность маршрутов, что повышает стоимость поставок.
Индонезия импортирует около 1 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки и даже при реализации сделки с Россией будет нуждаться в дополнительных объемах. Власти также рассматривают закупки у других поставщиков, включая США.
Поставки нефти из России в Индонезию исторически оставались незначительными из-за большой удаленности стран и в последние годы ограничивались несколькими партиями, согласно данным LSEG. Индонезия также закупает небольшие объемы российских нефтепродуктов, включая нафту и мазут.