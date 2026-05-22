США попросили три страны снять санкции с белорусского калия 13 22.05.2026, 14:42

1,952

Джон Коул

Фото: Reuters

Информацию подтвердил МИД Украины.

Соединенные Штаты официально попросили Литву, Польшу и Украину снять санкции с белорусского калия, чтобы разрешить транзит этой продукции через их территорию. Об этом свидетельствует письмо американского спецпредставителя в Беларуси Джона Коула в адрес трех столиц, с которым ознакомилось «Радыё Свабода».

В одностраничном документе говорится: «Теперь, когда Соединенные Штаты сняли американские санкции с «Беларуськалия», американские компании заинтересованы в приобретении и транспортировке белорусского калия. Для этого потребуется транзит через страны ЕС, граничащие с Беларусью, или через Украину, чтобы избежать транспортировки через Россию».

В обращении также отмечается, что «Соединенные Штаты заинтересованы в изучении потенциальных маршрутов для транзита белорусского калия с целью смягчения глобального дефицита через Польшу, Литву или Украину и ожидают будущих обсуждений этой темы с вами».

Министерство иностранных дел Украины подтвердило «Радыё Свабода», что получило это письмо. Министерства иностранных дел Польши и Литвы пока не ответили на запросы. Однако недавно министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис признал, что Вашингтон оказывает давление на страну с требованием разрешить транзит белорусской продукции.

Помимо смягчения в марте ограничительных мер против белорусского калийного гиганта «Беларуськалий», Вашингтон также исключил из санкционного списка его маркетинговое подразделение — «Белорусскую калийную компанию», а также компанию «Агроразвитие» после достигнутой договоренности об освобождении 250 политических заключенных в Беларуси.

Эти санкции действовали с 2021 года. Тогда режим Александра Лукашенко принудил к посадке в Минске 23 мая 2021 года пассажирский самолет Ryanair, летевший из Греции в Литву, чтобы задержать оппозиционного блогера Романа Протасевича и его партнершу Софию Сапегу.

Евросоюз, в свою очередь, ранее в этом году единогласно продлил экономические санкции против Беларуси еще на год. Эти меры включают запрет на импорт белорусских калийных удобрений и адресные санкции против компаний, таких как «Беларуськалий».

Хотя удобрения на основе азота технически все еще могут импортироваться в ЕС, их также постепенно выводят с рынка. В прошлом году Евросоюз ввел дополнительные пошлины в размере 40—45 евро за тонну поверх 6,5‑процентного тарифа на такую продукцию из Беларуси и России. Эти пошлины должны вырасти до 60 евро за тонну уже этим летом и до 80 евро в следующем году, а к 2028 году достичь 350 евро за тонну.

В течение нескольких месяцев европейские чиновники как публично, так и в частных разговорах отрицали, что США оказывают давление на Европу с требованием смягчить санкции против Беларуси.

Однако письмо Коула фактически продвигает такую идею, отмечая: «Транзит через страны ЕС потребует либо снятия Евросоюзом санкций с белорусского калия, либо отказа стран транзита от них в рамках соответствующего правового механизма. Любая закупка белорусского калия Западом может лишить Россию возможности продавать собственный калий и не позволит ей получать выгоду от транзитных сборов».

В документе также упоминается возможный компромиссный вариант: «Часть или все транзитные сборы, полученные в рамках этой договоренности, могут быть направлены страной транзита в специальный фонд поддержки самообороны Украины».

Последний запрос свидетельствует как о потеплении отношений между США и Беларусью после возвращения Дональда Трампа в Белый дом в прошлом году, так и о росте глобальной потребности в удобрениях после ограничения судоходства в Ормузском проливе из-за более широкого конфликта на Ближнем Востоке.

Через этот водный путь обычно проходит около пятой части мировых энергоресурсов, но также до 30 процентов глобального экспорта удобрений, в том числе около 20 процентов мировой торговли сжиженным природным газом, который является ключевым компонентом в производстве синтетических удобрений.

Калий имеет критическое значение для производства продуктов питания. Вместе с азотом и фосфором он используется в удобрениях, необходимых для полного цикла выращивания таких важных сельскохозяйственных культур, как пшеница, рис и кукуруза — продуктов, которые обеспечивают более 40 процентов мирового потребления калорий.

По оценкам, Беларусь обеспечивает около 15 процентов мирового производства удобрений, что принесло стране более 1 миллиарда долларов в 2024 году. Ранее Беларусь экспортировала калий через порты балтийских стран, в первую очередь через Клайпеду в Литве, но теперь вынуждена транспортировать продукцию по российской железной дороге, главным образом в Санкт-Петербург, что занимает больше времени с учетом приоритета российского калия.

20 мая несколько иностранных агентств сообщили, что США подталкивают Украину отменить ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси и призвали эту страну повлиять на европейских союзников, чтобы они сделали то же самое.

Вашингтон аргументировал свою просьбу тем, что отмена санкций на импорт ключевого питательного вещества для почвы может помочь Беларуси дистанцироваться от России и открыть двери для улучшения отношений с Минском.

США и Евросоюз ввели широкомасштабные санкции против Беларуси после того, как Минск начал жесткие репрессии против протестующих после президентских выборов в 2020 году.

Ограничения усилили после того, как власти Беларуси поддержали агрессию России 24 февраля 2022 года, позволив использовать белорусскую военную инфраструктуру и воздушное пространство для вторжения российской армии и обстрелов мирных городов Украины.

В декабре 2025 года США смягчили санкции против трех белорусских калийных компаний после освобождения Минском 250 политических заключенных в рамках договоренностей с США. Европейские санкции действуют до февраля 2027 года и могут быть продлены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com