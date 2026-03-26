США официально сняли санкции с «Беларуськалия» и Белинвестбанка 2 26.03.2026, 18:54

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Также санкции сняты с украинской компании, торгующей белорусским калием.

Министерство финансов США объявило об исключении из своего санкционного списка «Беларуськалия» и «Белорусской калийной компании». Также санкции сняты с украинской компании «Агророзквіт», которая занималась торговлей белорусским калием.

Также США выдали новую лицензию для проведения отдельных финансовых операций с Белинвестбанком и другими организациями и отменили директиву, которая ранее ограничивала работу Министерства финансов Беларуси и Банка развития, в том числе по операциям с государственными долгами и финансовыми инструментами. Как отмечается, «нынешняя ситуация больше не требует сохранения этих запретов».

Договоренность о снятии санкций была достигнута во время визита спецпредставителя президента США Джона Коула в Минск 19 марта.

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