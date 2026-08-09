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Кремль потерпел еще одно поражение

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  • Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 9.08.2026, 22:44
  • 8,182
Кремль потерпел еще одно поражение
Фото: Reuters

На Ближнем Востоке появился тройственный пакт.

Подписание соглашения о коллективной обороне, которое заключили Турция, Саудовская Аравия и Пакистан 7 августа 2026 года, стало по сути наглядным свидетельством провала российской внешней политики на Ближнем Востоке.

Следует начать с того, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что документ носит исключительно оборонительный характер и не направлен против какого-либо конкретного государства. По словам турецкого президента, новая структура остается открытой для присоединения других стран, которые стремятся к обеспечению долгосрочного мира, стабильности и безопасности в регионе.

Между тем возникновение столь мощного пакта окончательно перечеркивает многолетние попытки Москвы позиционировать себя в роли главного арбитра и гаранта безопасности в азиатском регионе.

Соглашение, которое было подписано в городе Мекка, предусматривает условие, согласно которому любое вооруженное нападение на одного из участников автоматически расценивается как агрессия против всех 3 государств.

Государственные источники турецкой стороны, на которые ссылается турецкое издание NTV Haber отмечают, что оборонительный союз создан ради укрепления коллективного сдерживания в условиях масштабной эскалации на Ближнем Востоке, вызванной военными ударами США и Израиля по территории Ирана.

Создание данного военного блока наносит сокрушительный удар по дипломатическим и экономическим интересам Кремля, поскольку объединенный потенциал 3 стран создает небывалый баланс сил.

Финансовое могущество Эр-Рияда, ядерный арсенал Исламабада и передовые технологии турецкого военно-промышленного комплекса полностью перекрывают потребности региона в безопасности, что делает услуги российской оборонной промышленности абсолютно невостребованными.

В то время как российское руководство продолжает тратить ресурсы на истощающие военные конфликты и теряет международное доверие, Анкара, будучи членом НАТО, совместно с партнерами формирует самостоятельный центр силы, который опирается на статью 51 Устава Организации Объединенных Наций.

Российская дипломатия оказывается в глубокой изоляции, потому что ключевые мусульманские государства предпочли выстроить собственную коллективную систему защиты без какого-либо участия Москвы. Декларируемая открытость пакта для новых участников показывает, что влияние России на международной арене будет только сокращаться, а попытки Кремля диктовать свои условия в Южной Азии и на Ближнем Востоке потерпели окончательный крах.

Telegram-канал «Сито Сократа»

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