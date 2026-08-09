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Зеленский раскрыл, как Лукашенко помогает Путину воевать против Украины

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  • 9.08.2026, 21:55
  • 31,162
Зеленский раскрыл, как Лукашенко помогает Путину воевать против Украины
Владимир Зеленский

Президент Украины анонсировал меры против действий диктатора.

Владимир Путин пока не смог заставить белорусского диктатора Александра Лукашенко напрямую задействовать свою армию в войне против Украины. В то же время Беларусь уже оказывает помощь России и ее войскам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ТСН.

По словам главы Украины, Путин регулярно пытается втянуть Беларусь в войну. В частности, на территории страны размещена техника, которая помогает корректировать российские удары по Украине.

В то же время Минск поддерживает Москву и без прямого участия своих военных.

Зеленский отметил, что белорусские предприятия помогают снабжать российскую армию, а также удовлетворять потребности Москвы и Санкт-Петербурга.

Президент Украины считает, что для усиления давления на Россию нужно перекрывать все возможности для ее поддержки. В частности, речь идет о помощи со стороны Беларуси.

По словам политика, это может быстрее подтолкнуть Кремль к переговорам.

Он также отметил, что из-за украинских ударов на большие расстояния у России уже возникли проблемы с энергетикой, и она вынуждена закупать бензин и дизельное топливо за рубежом, прежде всего – в Беларуси.

В июле поставки бензина из Беларуси выросли на 13% – до 212 тысяч тонн. Импорт дизельного топлива вырос вдвое – до 162 тысяч тонн, что стало новым месячным рекордом.

С января по июль Россия получила из Беларуси около 665 тысяч тонн бензина – в 25 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года. Поставки дизельного топлива выросли почти в 7 раз – до 418 тысяч тонн.

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