Зеленский раскрыл, как Лукашенко помогает Путину воевать против Украины 7 9.08.2026, 21:55

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Владимир Зеленский

Президент Украины анонсировал меры против действий диктатора.

Владимир Путин пока не смог заставить белорусского диктатора Александра Лукашенко напрямую задействовать свою армию в войне против Украины. В то же время Беларусь уже оказывает помощь России и ее войскам.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью ТСН.

По словам главы Украины, Путин регулярно пытается втянуть Беларусь в войну. В частности, на территории страны размещена техника, которая помогает корректировать российские удары по Украине.

В то же время Минск поддерживает Москву и без прямого участия своих военных.

Зеленский отметил, что белорусские предприятия помогают снабжать российскую армию, а также удовлетворять потребности Москвы и Санкт-Петербурга.

Президент Украины считает, что для усиления давления на Россию нужно перекрывать все возможности для ее поддержки. В частности, речь идет о помощи со стороны Беларуси.

По словам политика, это может быстрее подтолкнуть Кремль к переговорам.

Он также отметил, что из-за украинских ударов на большие расстояния у России уже возникли проблемы с энергетикой, и она вынуждена закупать бензин и дизельное топливо за рубежом, прежде всего – в Беларуси.

В июле поставки бензина из Беларуси выросли на 13% – до 212 тысяч тонн. Импорт дизельного топлива вырос вдвое – до 162 тысяч тонн, что стало новым месячным рекордом.

С января по июль Россия получила из Беларуси около 665 тысяч тонн бензина – в 25 раз больше, чем за аналогичный период 2025 года. Поставки дизельного топлива выросли почти в 7 раз – до 418 тысяч тонн.

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