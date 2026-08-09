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«Мы выстоим, Москва ляжет»

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  • 9.08.2026, 17:36
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«Мы выстоим, Москва ляжет»
Роберт «Мадяр» Бровди

Мадяр назва﻿л пять условий завершения войны.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди назвал пять условий, при которых может завершиться война России против Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале в день своего 51-летия.

По словам военнослужащего, противник активно продолжает наступление и не демонстрирует намерений останавливаться. По его убеждению, прекращение боевых действий возможно только при условии глубоких трансформаций в самой России, которые он подробно описал.

«Война же закончится только тогда, когда сыграет еще флеш из пяти нюансов: у агрессора физически исчезнет способность за нее платить (1), производить оружие (2), защищать свой тыл (3), отправлять на убой живую силу (4) и поддерживать иллюзию стабильности и контроля внутри собственного болота (5)», – подчеркнул Мадяр.

Как он добавил, именно на этом должна базироваться дальнейшая стратегия Украины – «системное асимметричное обескровливание России через последовательный демонтаж этих пяти краеугольных столпов ее военной машины».

Он также обратился к украинцам с призывом держаться, предупреждая, что дальше будет сложнее.

«Тем временем желаю людям жить и устоять, ведь будет тяжелее, чем было. Воюем умом и математикой», – отметил командующий, добавив, что оружием Украины является интеллект нации, технологическое преимущество и стремление к исторической справедливости.

Свой пост Мадяр завершил кратким, но эмоциональным заявлением о будущем страны: «Мы устоим. Москва падет. Крым откормим и отстроим».

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