Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась столкновением двух милицейских авто

Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась столкновением двух милицейских авто13
- 9.08.2026, 13:44
- 13,160
Сотрудники ГАИ в больнице.
В Кобрине в ночь на 9 августа столкнулись два автомобиля милиции, которые участвовали в преследовании пьяной водительницы. Сотрудников доставили в больницу, сообщили в ГАИ.
Около 00.15 в оперативно-дежурную службу Кобринского РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения.
На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками.
«При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — рассказали в ГАИ.
Судя по милицейским фото, один из автомобилей опрокинулся.
За рулем оказалась 52-летняя жительница Кобринского района.