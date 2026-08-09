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Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась столкновением двух милицейских авто

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  • 9.08.2026, 13:44
  • 13,160
Погоня за пьяной водительницей в Кобрине закончилась столкновением двух милицейских авто

Сотрудники ГАИ в больнице.

В Кобрине в ночь на 9 августа столкнулись два автомобиля милиции, которые участвовали в преследовании пьяной водительницы. Сотрудников доставили в больницу, сообщили в ГАИ.

Около 00.15 в оперативно-дежурную службу Кобринского РОВД поступило сообщение о машине, водительница которой, предположительно, была пьяна и создавала угрозу другим участникам движения.

На место направили наряд милиции. Обнаружив автомобиль, сотрудники начали преследование с включенными проблесковыми маячками.

«При задержании нарушителя на перекрестке улиц Николаева и Дзержинского произошло столкновение служебного транспорта. В результате ДТП сотрудники доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи», — рассказали в ГАИ.

Судя по милицейским фото, один из автомобилей опрокинулся.

За рулем оказалась 52-летняя жительница Кобринского района.

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