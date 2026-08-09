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В Косово премьера забросали яйцами прямо во время заседания парламента

  • 9.08.2026, 13:26
  • 2,912
В Косово премьера забросали яйцами прямо во время заседания парламента
Фото: Driton Paçarada / koha.net

Инцидент привлек внимание международных медиа.

В частично признанном Косово сорвалось заседание парламента после конфликта между оппозиционной депутатом и премьер-министром Альбином Курти.

Об этом сообщает KOHA.

Напряжение в сессионном зале усилилось после того, как Курти предложил отложить учредительное заседание. Премьер заявил, что ему нужно больше времени для переговоров с политическими силами перед выдвижением кандидатуры на должность спикера парламента.

После этого Курти занял свое место. Тогда к нему подошла депутат от партии «Альянс» Тиме Кадрияй. Она вынула из сумки яйца и несколько раз швырнула их в премьера.

Во время инцидента депутат кричала: «Позор, позор». После этого заседание парламента было сорвано.

Инцидент с Курти привлек внимание международных медиа. В частности, издание The Guardian опубликовало видео события под названием «Депутат из Косово бросает яйца в премьер-министра».

Косово уже почти два года находится в политическом тупике. Споры между политическими силами усложняют формирование и работу парламента.

7 июня в Косово состоялись досрочные парламентские выборы. Больше всего голосов снова получила партия премьер-министра Альбина Курти «Самоопределение» - 47,13%, однако она получила 53 мандата из 120 и не получила большинства.

Это не позволило стране выйти из политического кризиса: для формирования стабильной власти и решения институциональных проблем Курти требуется поддержка других политических сил.

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