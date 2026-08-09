Паника в Москве достигла предела 10 9.08.2026, 21:20

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Украина готовит прорыв трех колец ПВО у российской столицы.

Россия создала вокруг Москвы три кольца ПВО, сосредоточив для этого системы противовоздушной обороны из разных частей своей территории. На этом фоне Украина продолжит поиск технологий для преодоления вражеской ПВО.

Об этом в интервью телемарафону «Единые новости» заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для создания мощной системы защиты Москвы России пришлось стянуть системы ПВО из разных уголков своей территории. Подобная защита, отметил Зеленский, создана и для Санкт-Петербурга, но в меньшем масштабе.

В то же время глава украинского государства подчеркнул, что даже большое количество систем противовоздушной обороны имеет свои ограничения.

«Но сколько бы у тебя ни было ПВО, в любом случае ПВО истощается, и мы все равно будем находить технологии, чтобы противостоять им, чтобы они это ощущали», — заявил Зеленский.

Президент Украины также связал поиск способов преодоления российской ПВО с действиями РФ против украинской логистики. По его словам, после российских ударов Украина нанесла ответный удар.

Зеленский заявил, что в результате этой операции Россия понесла значительные потери, которые он оценил в триллион рублей. Он назвал операцию очень успешной. По словам президента, к ее проведению были привлечены ВСУ, ССО, ГУР, СБУ и СЗР.

«Сегодня мы действуем сообща, когда наносим соответствующие дипстрайки и мидлстрайки», — сказал Зеленский.

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