Эксперты назвали сильнейшую разведку Европы 2 9.08.2026, 9:05

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В исследовании приняли участие 60 специалистов из 25 стран.

Британская Секретная разведывательная служба MI6 заняла первое место в рейтинге европейских внешних разведок, составленном французским журналом L’Express на основе оценок сотрудников и бывших сотрудников спецслужб из разных стран. Особенно высоко эксперты оценили способность британцев вербовать информаторов высокого уровня и проникать в правящие круги России, Китая, Ирана и Турции, пишет The Guardian.

В исследовании приняли участие 60 специалистов из 25 стран. Они оценивали разведслужбы государств, союзных западным странам.

MI6 получила 251 балл и с большим отрывом заняла первое место. Второй стала французская Генеральная дирекция внешней безопасности (DGSE) со 169 баллами. На третьей позиции оказались Нидерланды, на четвертой — Украина. Эксперты высоко оценили способность украинских спецслужб работать в условиях войны — украинской разведке, в частности, приписывают атаки на российскую инфраструктуру, а также операции, связанные с газопроводами «Северный поток».

Пятое место заняла Германия. По оценке экспертов, немецкие спецслужбы сильны в аналитической работе, однако испытывают сложности с вербовкой агентов за рубежом.

На шестой позиции оказалась Швеция. Как пишет Svenska Dagbladet, высокому результату способствовали возможности радио- и телекоммуникационного перехвата шведской службы FRA, а также работа секретного подразделения KSI в составе военной разведки MUST.

Седьмое место заняла Норвегия, восьмое — Эстония, девятое — Польша. Десятку сильнейших разведок Европы замкнула Дания.

Во второй десятке рейтинга оказались Румыния, Испания, Финляндия, Швейцария, Италия, Бельгия и Чехия. Ниже расположились Литва, Португалия и Австрия. Последнее, 21-е место заняла Латвия.

Один из бывших руководителей французской DGSE отметил, что британцы умеют работать на перспективу и готовы годами развивать источники.

«Британцы способны играть вдолгую, инвестируя в источники с горизонтом в десять лет, в некотором смысле как русские. И у них есть вкус к грязным трюкам», — сказал он.

Бывший руководитель операций ЦРУ в Европе и Евразии Ральф Гофф отдельно отметил роль британской разведки в Украине.

«Британцы лидируют в украинском вопросе. Мы идем сразу за ними», — заявил он.

Бывший руководитель резидентуры ЦРУ Роберт Горелик назвал британские спецслужбы «безусловно самыми сильными в Европе», а MI6 — «выдающейся».

В публикации также напоминается, что Великобритания одной из первых предупреждала Украину о высокой вероятности российского полномасштабного вторжения, которое началось в феврале 2022 года.

Занявшую второе место французскую DGSE эксперты отдельно отметили за глобальное присутствие и оперативные возможности. Один из руководителей польской разведки назвал ее единственной службой в континентальной Европе с почти глобальным охватом.

«Они сочетают техническую разведку, агентурную работу и возможности для проведения операций», — сказал он.

DGSE также получила высокие оценки за работу в сфере борьбы с терроризмом. В прошлом французские власти санкционировали тайные операции против людей, которых считали угрозой национальной безопасности. Бывший президент Франции Франсуа Олланд, как сообщалось в вышедшей в 2017 году книге, рассказывал об операциях по ликвидации не менее 40 «особо важных» целей на Ближнем Востоке и в Африке.

С 2025 года MI6 возглавляет Блейз Метревели — первая женщина на этом посту.

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