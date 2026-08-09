Пьяный россиянин напал на охранников минского метро: финал истории

Пьяный россиянин напал на охранников минского метро: финал истории14
- 9.08.2026, 9:33
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Иностранцу вынесли приговор.
В конце апреля в соцсетях появилось видео, как охранники скручивают пассажира прямо на перроне станции «Каменная горка». Очевидцы писали, что перед этим мужчина, оказавшийся туристом из Смоленска, бегал по вагонам, пытался драться с охраной и даже ударил свою маленькую дочь.
Сегодня стало известно, что 28-летнего иностранца приговорили к трем месяцам ареста за конфликт с сотрудниками охраны метро на станции «Каменная Горка». Мужчина был пьян, пытался пройти на платформу вместе с женой и маленькой дочерью, а после замечаний ударил инспектора кулаком в лицо, рассказали госагентству «Минск-Новости» в прокуратуре Фрунзенского района.
Инцидент произошел днем 26 апреля. Мужчина с супругой и дочерью, которые приехали в Минск на несколько дней, собирались уезжать из города и планировали добраться на метро до железнодорожного вокзала.
На станции «Каменная Горка» сотрудники службы безопасности не пропустили мужчину на платформу, поскольку он находился в состоянии алкогольного опьянения.
«Это разозлило иностранца, он стал высказывать недовольства в нецензурной форме и различные угрозы, после чего все же поднялся наверх, чтобы вызвать такси», - рассказали в прокуратуре.
Однако приложение показывало, что машину придется ждать долго, поэтому семья снова спустилась в метро и прошла через турникеты. Когда сотрудник безопасности напомнил, что находиться и ехать в метро в состоянии опьянения запрещено, мужчина оттолкнул его и вместе с женой и ребенком забежал в поезд.
Поскольку «Каменная Горка» — конечная станция, состав вскоре высадил пассажиров. Семья попыталась пересесть на поезд в нужном направлении, но при этом бегала от инспекторов по вагонам, из-за чего задерживалось отправление.
В какой-то момент машинист закрыл двери и уехал, оставив семью на платформе. После этого мужчина снова стал вести себя агрессивно и ударил одного из инспекторов кулаком в лицо. Его задержали и возбудили уголовное дело. Вину он признал полностью.
Суд признал мужчину виновным в насилии и угрозе насилием в отношении должностного лица, выполняющего общественный долг по охране порядка (ст. 366 УК) и назначил три месяца ареста. Кроме того, он должен выплатить одному из потерпевших 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.