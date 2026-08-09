ISW: Разговор Путина с полковником ВДВ раскрыл приоритеты России 3 9.08.2026, 12:12

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Фото: Getty Images

Стенограмму опубликовал Кремль.

6 августа Владимир Путин провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской дивизии ВДВ России. Этот разговор пролил свет на приоритетные для оккупантов направления наступления.

Стенограмму разговора опубликовал Кремль. В Институте изучения войны (ISW) проанализировали ее и сделали следующие выводы.

Где Россия сосредоточит свое наступление в ближайшее время?

Командир 76-й гвардейской дивизии рассказывал диктатору о ситуации в зоне своей ответственности – на Добропольском направлении.

Кроме того, полковник доложил, что подразделения 76-й дивизии захватили несколько населенных пунктов на Покровском направлении и продолжают выполнять боевые задачи в этом районе.

Путин спросил, сможет ли дивизия выполнить поставленные задачи в срок. Командир ответил утвердительно.

Этот разговор может свидетельствовать о том, что российские войска уделяют приоритетное внимание наступлению на Покровском и Добропольском направлениях, пытаясь окружить украинский оборонительный пояс с юго-запада. Аналитики отметили, что Россия часто использует элитные подразделения ВДВ и морской пехоты на ключевых участках фронта.

Сможет ли Россия захватить ключевые города в Донецкой области?

Владимир Путин приказал своим войскам захватить оставшуюся часть Донецкой области до 31 декабря 2026 года. В ISW считают такой дедлайн нереалистичным.

В июне 2026 года российские войска потеряли 2,23 квадратных километра на Добропольском тактическом участке, а в июле продвинулись там на 34,67 квадратного километра.

На Покровском оперативном направлении российские войска, по оценкам ISW, в июне потеряли 3,12 квадратного километра, а в июле продвинулись на 45,96 квадратного километра, в частности к северо-востоку от Доброполья.

Темпы продвижения российских войск в июле были выше, чем в июне, однако этого все равно недостаточно, чтобы захватить остальную часть Донецкой области до установленного Путиным нового крайнего срока.

С кем на самом деле разговаривал Путин?

Аналитики обратили внимание, что человек, разговаривавший с Путиным, представился как полковник Шихабидов, о смерти которого в мае 2025 года сообщали несколько российских источников.

Российские источники сообщают, что нынешним командиром дивизии является Денис Шишов.

Эта ошибка ставит под сомнение подлинность разговора.

Зачем в Кремле опубликовали стенограмму?

Публикация разговора Путина с командиром 76-й дивизии ВДВ может быть ответом на обвинения в том, что диктатор не знает реальной ситуации на фронте.

Российское командование, вероятно, предоставляет Путину ложную информацию об успехах армии.

Ошибка с именем командира, который якобы разговаривал с Путиным, еще больше ставит под сомнение достоверность таких докладов.

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