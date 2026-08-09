The Telegraph: Паранойя Путина обострилась 6 9.08.2026, 10:56

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Российский диктатор нервничает перед выборами.

«Россия, Путин, Победа» – звучал клич, пять раз повторенный председателем Госдумы Вячеславом Володиным, когда он закрывал последнюю сессию парламента перед сентябрьскими выборами. Собравшиеся депутаты предпочли вежливые аплодисменты, но вскоре Володин был вознагражден за свой энтузиазм медалью от кремлевского диктатора Путина, признавшей его «доблестный труд».

Это не было даже самым щедрым проявлением политического подобострастия за неделю. Всего два дня спустя министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в государственных СМИ, что восхождение Путина к власти было знаком того, что его страна «отмечена Богом», пишет The Telegraph.

Однако ура-патриотические театральные представления, случившиеся за полтора месяца до первых общенациональных парламентских выборов в России со времен начала её войны против Украины, маскируют более тревожную реальность, заявляют журналисты. На фоне нарастающего общественного недовольства ударами Украины вглубь России, экономической нестабильности, бушующего топливного кризиса и слухов о мобилизации Кремль перешел к более жесткому, чем когда-либо, подавлению несогласных голосов.

Даже его так называемая «системная оппозиция» – номинально соперничающие партии, которые давно используются, чтобы создавать иллюзию плюрализма, действуя при этом в интересах режима, – была выпотрошена, лишившись кандидатов, или отстранена от участия.

Что происходит перед выборами

Борис Надеждин, один из самых видных антивоенных политиков страны, был вынужден бежать из страны после десятилетий карьеры внутри системы. «Яблоко» – единственная участвующая в выборах партия, занявшая открыто антивоенную позицию, – судя по всему, будет запрещена.

«Российские выборы уже давно не являются свободными, но всегда было ощущение, что Кремль находил по крайней мере полезным проводить мероприятия под названием «выборы» – в отличие от советских времён, когда существовала единственная монолитная партия», – заявил старший научный сотрудник по России и Евразии в Международном институте стратегических исследований, доктор Найджел Гулд-Дэвис.

«Теперь, на пятом году войны, от Кремля не исходит ощущения, что они расслаблены или уверены в своём контроле над общественным мнением», – добавил он. По меньшей мере 23 политикам за последние несколько месяцев запретили баллотироваться, зачастую по обвинениям в демонстрации «экстремистской» или нацистской символики, пишет СМИ.

В 15 случаях правонарушением была публикация изображений или символов, связанных с Алексеем Навальным, которого, по словам его соратников, убило государство; в других случаях кандидатов наказывали за публикацию ссылок на запрещённые соцсети Instagram и Facebook.

Один кандидат, Даниил Неонов, самовыдвиженец на муниципальных выборах в московском районе Щукино, был арестован и снят с выборов за то, что надел футболку цвета радуги.

Подавляющее большинство отстраненных были связаны с «Яблоком» – старейшей либеральной партией России. Восемь членов «Яблока» находятся за решёткой, включая заместителя лидера Максима Круглова. Хотя партия вряд ли получит какие-либо места, «Яблоко», которому ранее в этом году прогнозировали низкую однозначную долю голосов, ожидает, что его перспективы улучшатся за счет недовольных избирателей, стремящихся выразить своё несогласие с войной.

Из-за этого усилились предположения, что Кремль может вовсе запретить партию, которая участвовала в каждых парламентских выборах со времён распада СССР, говорится в материале.

Иск о снятии крупной партии

В пятницу Верховный суд России сообщил, что рассмотрит иск, поданный прокремлевской националистической партией «Родина» о дисквалификации «Яблока». Алексей Журавлев, лидер «Родины», назвал членов партии «национал-предателями».

«Они хотят убрать нас с выборов, потому что мы стоим за мир, тогда как они хотят продлевать трагедию [войны] бесконечно», – парировал лидер «Яблока» Николай Рыбаков.

Первоначальная готовность предоставить партии место в бюллетене указывала на то, что «Кремль решил, что готов пойти на риск того, что «Яблоко» воспользуется растущей усталостью от войны в российском обществе», – заявила российская журналистка Фарида Рустамова.

Однако очевидная попытка отыграть это решение назад может указывать на то, что Кремль чувствует себя более уязвимым, чем ожидал. Решение отстранить Надеждина, которого многие давно считали полезным инструментом Москвы для имитации показной либеральной оппозиции, также свидетельствует об этом. Надеждин собирался баллотироваться как независимый кандидат.

«Чувствительность» Путина выросла

Она проявляется даже к управляемой критике, на фоне рекордно низких рейтингов одобрения его самого и правящей партии и следует за чередой все более заметных проявлений недовольства его правлением в последние месяцы, пишет СМИ.

Был Илья Ремесло, кремлевский «цепной пес», который внезапно ополчился на Путина и был быстро помещен в психиатрическое учреждение; базирующаяся в Монако гламурная инфлюенсерша Виктория Боня, чья резкая критика проблем в России стала вирусной; ветеран Александр Лунин, угрожавший мятежом; и Алексей Ярмущик, молодой актер, чье популярное недавнее видео провозгласило, что Путин ему «не президент», а Крым – «не наш».

На фоне этой нарастающей турбулентности аналитики и источники, близкие к Кремлю, говорят о культуре, всё более подчиняющейся силовикам – структуре безопасности, которая ухватилась за изоляцию и паранойю Путина, чтобы усилить свою хватку над аппаратом власти.

Многие близкие к российскому президенту опасаются, что он уступил беспрецедентную степень свободы Федеральной службе безопасности (ФСБ), особенно ее Второй службе, отвечающей за противодействие терроризму и защиту политического порядка России, чтобы безнаказанно преследовать предполагаемых врагов.

Это породило тревогу среди российской элиты, которая обеспокоена тем, что может оказаться на прицеле у ястребов безопасности, пишет СМИ.

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