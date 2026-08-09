США пообещали Украине новую партию ATACMS 4 9.08.2026, 11:40

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Что ими можно поразить и на каком расстоянии?

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине новую партию дальнобойных ракет ATACMS вместе с пусковыми установками и боеприпасами. Общая стоимость пакета превышает 280 миллионов долларов.

Речь идет о существенном усилении возможностей Вооруженных сил Украины после длительного перерыва в поставках этих ракет. Об этом свидетельствуют документы Государственного департамента США, касающиеся помощи Украине в сфере безопасности, пишет OBOZ.UA.

Что входит в новый пакет

Согласно обнародованной информации, США планируют передать Украине 70 ракет ATACMS типа M39, а также 12 пусковых установок M270 MLRS. Кроме того, пакет включает тысячи неуправляемых ракет двойного назначения и десятки тысяч артиллерийских снарядов.

Основная часть помощи оценивается примерно в 255,9 миллиона долларов, еще около 28 миллионов составляет стоимость самих ракет ATACMS. Поставки планируется осуществлять при участии международных оборонных компаний.

В Госдепе отмечают, что передача соответствует целям обеспечения безопасности Украины и учитывает политические, военные и экономические факторы.

Характеристики ATACMS и дальность поражения

ATACMS – это американская баллистическая ракета класса «земля-земля», предназначенная для высокоточного поражения целей на большом расстоянии. Её производит компания Lockheed Martin.

Модификация M39 (Block I), входящая в новый пакет, имеет дальность до 165 километров. Она оснащена кассетной боевой частью, содержащей почти тысячу поражающих элементов. Ракета наводится с помощью инерциальной системы с поддержкой GPS.

Запуск ATACMS возможен с пусковых установок M270 MLRS и HIMARS, которые уже используются украинскими военными. Эти ракеты способны поражать склады боеприпасов, аэродромы, технику и другие важные военные объекты в тылу противника.

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Как Украина уже применяла эти ракеты

Впервые Украина применила ATACMS в октябре 2023 года, нанеся удары по российским аэродромам в Бердянске и Луганске. Тогда использовались ракеты с дальностью до 165 километров.

В 2024 году Украина получила модификации с большей дальностью – до 300 километров. Сначала их разрешалось использовать только на временно оккупированных территориях, однако впоследствии ограничения частично сняли, и ракеты начали применять по целям на территории России.

В то же время из-за ограниченного количества боеприпасов запасы ATACMS в Украине иссякли в начале 2025 года. Новый пакет станет первым пополнением этого арсенала за более чем год и может существенно усилить дальнобойные возможности украинской армии.

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