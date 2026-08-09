Зачем брызгать уксусом на ключи?5
- 9.08.2026, 12:09
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Простой домашний трюк, о котором знают единицы.
Ключи, которыми мы пользуемся каждый день, редко попадают в список вещей, которые стоит чистить – хотя грязи и жира на них скапливается немало, пишет gazeta.pl.
Вернуть им опрятный вид можно с помощью обычного белого уксуса.
Больше всего отложений скапливается в бороздках и углублениях, куда трудно добраться обычной тряпкой. Белый уксус помогает растворить поверхностную грязь и облегчает ее удаление, благодаря чему ключи снова выглядят чистыми и ухоженными.
Средство также может пригодиться при регулярном уходе за ключами с незначительными следами окисления. Впрочем, оно не заменит специальных средств против ржавчины и не восстановит уже поврежденный металл.
Как это работает
Процедура очистки очень проста и занимает считанные минуты. Достаточно небольшого количества белого уксуса, распыленного на ключи или нанесенного на мягкую тряпочку. После этого нужно подождать от двух до пяти минут, а затем осторожно протереть поверхность сухой тряпкой или мягкой щеточкой, уделяя особое внимание бороздкам и углублениям. В конце ключи следует тщательно высушить, чтобы на их поверхности не осталось влаги.
При этом эксперты рекомендуют применять этот метод с осторожностью. Он не подходит для пультов и ключей с электроникой или чипом. В таких случаях лучше чистить только металлическую часть, слегка смочив тряпку, и не распылять жидкость непосредственно на устройство.
Что касается частоты – при обычном использовании ключи достаточно чистить примерно раз в месяц. Если же они часто подвергаются воздействию пыли или влаги, процедуру можно повторять каждые две-три недели. Регулярное удаление загрязнений предотвращает их накопление и позволяет дольше сохранять опрятный вид ключей.