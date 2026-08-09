В Беларуси стали намеренно оставлять карты в банкоматах

В Беларуси стали намеренно оставлять карты в банкоматах13
- 9.08.2026, 13:02
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Это новая мошенническая схема.
В Telegram-канале милиции Брестской области опубликовали пост, в котором предупредили о карточках, намеренно оставляемых в банкоматах. Это новая мошенническая схема, ее отличие – очное присутствие афериста рядом с жертвой. В smartpress.by разобрались, что делать в случае обнаружения чужой карты.
Когда человек, например, в торговом центре подходит к банкомату и видит торчащую из аппарата чужую карточку, он может ее взять в руки, чтобы затем отнести в ближайший магазин или милицию.
В такой момент рядом появляется будто бы владелец карты с подставными свидетелями. «Начинается жесткий психологический прессинг», – предупредили правоохранители.
Как действуют мошенники
Они обвиняют жертву в краже и указывают на пропажу крупной суммы денег с «пластика», а также на оставленные на нем отпечатки пальцев. Незнакомцы давят, говоря о необходимости отправиться в милицию для разбирательства.
Так аферисты выводят жертву на страх и панику. Они угрожают уголовным делом, манипулируют эмоциями и предлагают «решить вопрос на месте» за деньги. Схема, к слову, очень похожа на действия рэкетиров в 90-х годах: те использовали будто бы потерянные кошельки, из которых якобы пропадали деньги.
Что делать, если заметили «забытую» в банкомате карточку
Белорусам и другим жителям страны важно придерживаться трех основных правил на случай обнаружения чужой карточки в банкомате:
Необходимо игнорировать карту в устройстве. Не стоит даже прикасаться к ней.
Важно подождать 30 секунд. Если карточка находится в приемнике, то банкомат может втянуть ее обратно – в устройствах заложена такая функция.
Если вы находитесь внутри отделения банка или рядом с ним, следует сообщить о находке охране или другим сотрудникам.