ВСУ начали бить по новым объектам на территории России

ВСУ начали бить по новым объектам на территории России7
- 4.08.2026, 15:06
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В ответ на подобные атаки россиян.
Вооруженные силы Украины, похоже, впервые нанесли удар по складу с продовольствием после атак на нефтеперерабатывающие заводы и логистические хабы Wildberries и Ozon.
Об этом сообщает The Moscow Times.
Во вторник, 4 августа, дроны впервые атаковали распределительный центр «Ленты» — одной из крупнейших в стране сети супермаркетов, которая насчитывает более 7 тысяч магазинов и находится под контролем миллиардера Алексея Мордашова.
Российские пропагандистские каналы сообщают, что падение БПЛА произошло на территории хаба «Ленты» в Ленинградской области около 05:00. В результате удара возник масштабный пожар, который тушили около четырех часов, один из сотрудников компании получил ожоги.
В компании позже заявили, что этот хаб временно приостанавливает прием товаров от поставщиков.
Топ-менеджеры «Ленты», а также X5 Group, управляющей сетью из 30 тысяч супермаркетов «Пятерочка» и «Перекресток», обращались в правительство.
Собеседники издания тогда сообщили, что розничные сети пытаются перестроить логистику, чтобы уменьшить риски перебоев поставок. В частности, они стремятся хранить больше товаров у поставщиков, забирая их, лишь когда возникает непосредственная необходимость, а также намерены полагаться на широкую распределенную сеть мелких складов вместо хабов-гигантов, потеря которых может парализовать логистические цепочки.
Переориентация на доставку до магазина поставщиками гарантированно приведет к росту издержек и увеличению отпускной цены товара, предупреждает аналитик Михаил Бурмистров. Однако, как отмечает издание, российская ПВО не справляются с защитой территорий от сотен дронов, которые ежедневно запускают ВСУ.
Отметим, днем 3 августа россияне атаковали Днепр, в результате чего на складах с продуктами питания вспыхнул пожар.