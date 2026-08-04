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Сергея Михалка заочно приговорили к четырем годам колонии

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  • 4.08.2026, 15:08
Сергея Михалка заочно приговорили к четырем годам колонии
Сергей Михалок

Музыканта обвинили в «оскорблении» Лукашенко и «разжигании розни».

Лидера групп «Ляпис Трубецкой», Brutto и Drezden Сергея Михалка заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщила прокуратура Минска.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Минский городской суд начал рассматривать дело против музыканта 29 июля. Процесс проходил в так называемом порядке специального производства — заочно.

54-летнего Сергея Михалка признали виновным по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса Беларуси («Разжигание розни») и части 1 статьи 368 УК («Оскорбление президента»).

По версии обвинения, в 2021–2022 годах музыкант публиковал в социальных сетях видеозаписи с критикой Лукашенко. Поводом для обвинения в «разжигании розни» стало видео, опубликованное в марте 2022 года, в котором Михалок высказывался о сотрудниках силовых структур и военнослужащих.

В январе 2025 года стало известно, что музыканта объявили в розыск в Беларуси. Тогда его обвиняли только в «оскорблении» Лукашенко. На стенде «Их разыскивает милиция» рядом с Михалком находилась фотография комика Славы Комиссаренко, которого режим также преследует за высказывания о диктаторе.

Сергей Михалок давно покинул Беларусь. В 2011 году он уехал в Россию после угрозы возбуждения уголовного дела за «оскорбление» Лукашенко, а в конце 2014 года переехал в Украину.

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил Михалку звание заслуженного артиста Украины. После начала полномасштабного российского вторжения музыкант переехал в Эстонию и выступал в странах Европы.

Михалок последовательно критиковал Лукашенко и заявлял, что не будет выступать в Беларуси до полной смены власти.

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