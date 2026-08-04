Z-блогер: ВСУ готовят для России два котла на фронте 2 4.08.2026, 12:10

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Максим Калашников

Российская армия рискует столкнуться с военной катастрофой.

Российский военный пропагандист и Z-блогер Максим Калашников заявил, что украинская армия готовит операцию по изоляции Крыма от остальной территории, создавая угрозу сразу для двух российских группировок войск. По его оценке, в случае успешного перекрытия снабжения полуострова и сухопутного коридора российская армия рискует столкнуться с военной катастрофой как в самом Крыму, так и в Херсонской области, пишет «Диалог».

По словам блогера, Крым представляет для России ценность не только как политический символ, но и как опорная база для российской группировки на юго-западном направлении, поэтому потеря контроля над логистикой полуострова способна нарушить всю систему снабжения войск.

«Они готовят отрезание Крыма как базы нашей приднепровской группировки, которая идет на юго-западе. В случае их успеха возникает угроза создания двух котлов: сам Крым в котел превращается, и рвется снабжение южно-приднепровской группировки. Они могут перерезать сухопутный коридор Крыма и второй котел получить уже в нижнем течении Днепра. И вот получается, что сейчас, с таким назначением Драпатого, с его славой… Умелый командир, черт возьми! Как хочется, чтобы такие люди были на нашей стороне», — заявил Калашников.

Отдельно пропагандист прокомментировал назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ, фактически признав в нём сильного военачальника и выразив сожаление, что такие украинские командиры не перешли на сторону России.

«Надо было вводить [войска] в 14-м: был шанс, что они перейдут на нашу сторону, если бы тогда увидели решительность. Но уже упустили», — заявил Калашников.

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