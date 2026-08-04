Трамп: Это последний шанс для Ирана 7 4.08.2026, 12:55

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США в очередной раз отложил удар по режиму аятолл.

Президент США Дональд Трамп заявил, что для Ирана настал «последний шанс» «подписать хороший документ» с Соединёнными Штатами — это заявление прозвучало после того, как он в очередной раз отменил запланированные удары и пообещал продолжить переговорный процесс по просьбе союзников из Персидского залива.

Слова Трампа приводит телеканал CNN.

По словам американского президента, ему звонили представители многих стран с просьбой дать переговорам с Ираном ещё одну возможность: «Все они хотели дать этому последний шанс. Это последний шанс».

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем нынешняя ситуация отличается от предыдущих случаев, когда он также откладывал атаки, Трамп пояснил: «Я хочу предоставить им (Ирану. – Ред.) все возможные шансы, прежде чем «отрубить голову».

Президент выразил уверенность, что переговоры с Ираном «пройдут быстро», спрогнозировав, что уже ко вторнику Ормузский пролив может быть полностью открыт в рамках того, что он называет «первой фазой» соглашения.

«Это не очень сложно», — заявил Трамп, несмотря на трудности, с которыми администрация сталкивается в попытках завершить конфликт, продолжающийся уже несколько месяцев.

Также он отметил, что вторым этапом станет денуклеаризация Ирана, признав, что этот процесс «займет немного времени».

Ранее Трамп сообщал, что принял решение приостановить удары США по Ирану, чтобы дать переговорам ещё один шанс.

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