«От этих кадров стынет кровь, их должен увидеть весь мир» 4 4.08.2026, 13:36

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Российские оккупанты устроили человеческое сафари в Херсоне.

В Херсоне российский дрон целенаправленно преследовал гражданского мужчину, который торговал овощами на одном из городских рынков. В результате атаки 52-летний житель Херсонской области получил травму, осколочные ранения и контузию, но остался жив.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается укрыться возле автомобиля, с которого продавал товар, в то время как российский дрон кружит над ним, явно отслеживая движение цели.

По итогу мужчине все же удалось выжить. Сейчас он находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.

«От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняется гневом. Их должен увидеть весь мир», — добавили в полиции. читайте подробнее на сайте.

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