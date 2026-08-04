«От этих кадров стынет кровь, их должен увидеть весь мир»4
- 4.08.2026, 13:36
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Российские оккупанты устроили человеческое сафари в Херсоне.
В Херсоне российский дрон целенаправленно преследовал гражданского мужчину, который торговал овощами на одном из городских рынков. В результате атаки 52-летний житель Херсонской области получил травму, осколочные ранения и контузию, но остался жив.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пытается укрыться возле автомобиля, с которого продавал товар, в то время как российский дрон кружит над ним, явно отслеживая движение цели.
По итогу мужчине все же удалось выжить. Сейчас он находится под наблюдением медиков и получает необходимую помощь.
«От этих кадров стынет кровь, а сердце наполняется гневом. Их должен увидеть весь мир», — добавили в полиции. читайте подробнее на сайте.