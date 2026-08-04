Ключевые август и сентябрь 2 Владимир Фесенко

4.08.2026, 13:22

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Владимир Фесенко

Сейчас очень важно понять, какими будут новые подходы США.

На днях состоялся загадочный телефонный разговор Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Причем звонок со стороны Джей Ди Вэнса по инициативе американской стороны состоялся. Зеленский сказал, что это очень хороший разговор, продуктивный, но о чем именно? Версии разные. Я не исключаю, могли быть зондаж или предупреждение, мол, мы хотели бы, чтобы вы имели в виду, могут быть такие и такие предметы обсуждения, и вам, возможно, придется пойти на такие и такие уступки.

Не исключаю такой ситуации. Хотя там есть и другие темы обсуждения. Сейчас вспоминают об использовании американских Старлинков — а здесь нужно разрешение еще и Маска — для атак по приграничным российским территориям. Речь идет о том, чтобы мы нейтрализовали сейчас угрозу, которая, к сожалению, для нас очень серьезна — это удары по баллистике по Киеву, удары из приграничных российских регионов.

Ведь время подлета минимальное: из Брянской области буквально две-три минуты, а из Курской — четыре-пять. Люди просто не успевают дойти до укрытия. Сигнал тревоги и прилет почти одновременно происходят. Здесь американские Старлинки могут нам помочь, нашим Вооруженным силам и спецслужбам, в охоте за пусковыми установками России для этих Искандер-М. Говорят, это одна из тем, которые могли обсуждаться, ее поднимал Зеленский в Белом доме, разговор может продолжаться.

И здесь действительно определенная тайна. Я не исключаю, что возможно начинаются определенные торги. Поэтому я и сказал: сейчас очень важно понять, какими будут новые подходы США к завершению войны между Россией и Украиной. Самый простой вариант — поэтапное прекращение огня. Сразу Россия не пойдет на прекращение войны, это совершенно очевидно, но поэтапное прекращение огня… И здесь возможны компромиссы. Обе стороны соглашаются, например, сначала на прекращение огня на море, затем в воздухе или по объектам инфраструктуры, энергетики и т. д., чтобы постепенно дальше двигаться к деэскалации. Но если американцы снова потребуют от нас каких-то неприемлемых уступок, тогда это снова тупик.

Поэтому здесь пока вопросов больше чем ответов, но явно начинается активизация этого переговорного процесса, пока в закрытом режиме. Появилось заявление госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что США будут предпринимать усилия для того, чтобы возобновить переговорный процесс. Правда, он сказал осторожно, что будут выяснять, готова ли Россия возобновить переговорный процесс и тому подобное. Но я думаю, в закрытом режиме консультации уже проходят.

Кстати, еще одна версия по поводу Джей Ди Вэнса: он мог обсуждать приезд спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Украину. Кто-то говорит ко Дню независимости, Трамп говорит, что в течение двух недель. И главное, с чем они приедут, это тоже могло обсуждаться.

Джей Ди Вэнса, кстати, не было на переговорах в Белом доме, когда встречался Зеленский с Трампом. Но он, похоже, все же будет куратором переговорного процесса с Украиной и Россией. Это тоже новая тенденция, которую нужно принимать во внимание.

Я бы не сказал, что Вэнс «тупо выполняет волю Трампа». Он проявляет определенную гибкость. У каждого из них своя тактика. У Рубио своя. Он госсекретарь, руководитель американской дипломатии, хотя не профессиональный дипломат, а профессиональный политик, но все же подходы у него дипломатические. Поэтому такая осторожная сдержанность. Россией, что дает определенные надежды для нас.

Джей Ди Вэнс — более сложный персонаж. Когда возникла ситуация с войной с Ираном, он не поддержал «тупо» Трампа. Он как раз принадлежит к тому лагерю, который критически относился к войне с Ираном, не совсем это поддерживал. Но на публичную конфронтацию с Трампом он не пошёл и, в то же время, воздержался от публичной поддержки всех этих заявлений о том, что нужно наносить удары по Ирану, уничтожать его и т. д. Он выбрал более гибкую позицию.

Возможно, именно поэтому Трамп выбрал его для мирных переговоров с Ираном. Так что он более сложный и опасный персонаж. Он может адаптировать свою позицию, изменять. У него было очень критическое отношение к Зеленскому — известный инцидент в Овальном кабинете. Но потом отношения стали более сдержанными, деловыми, прагматичными.

Это второй телефонный разговор Джей Ди Вэнса с Зеленским. Первый был в ноябре прошлого года, когда в Киев с американским мирным планом приехал Дэн Дрисколл, заместитель главы Пентагона — человек, близкий именно Вэнсу. И тогда тоже, мы мало что знаем об этом разговоре, но какие-то условия Вэнс выдвигал.

Поэтому думаю, что Вэнс очень непростой, очень неоднозначный персонаж, к которому нужно относиться максимально осторожно, и одновременно с ним тоже нужно работать. Как мы начали работать с Уиткоффом, немного его оттягивать от России, хотя это очень сложно и, думаю, полностью не сработает. Но все равно, немного оттягивать, чтобы он был хотя бы относительно нейтральным. Вот и с Джей Ди Вэнсом тоже нужно работать, возможно, акцентируя внимание именно на его прагматизме и на том, что он хочет завершения этой войны, это точно. Здесь их позиции с Трампом совпадают, они тождественны.

Но все равно, я думаю, он по стилистике, по подходам немного от Трампа отличается. Хотя все они, если видят изменение позиции Трампа, тоже делают на это поправку.

Я не думаю, что тема Украины будет решающей на выборах в Конгресс США. Она может оказывать влияние. Нам это нужно использовать, кстати. Я абсолютно убежден, что сейчас, в нынешних условиях, и чем дальше, тем сильнее нам нужно использовать работу с общественным мнением в США, особенно с электоратом республиканцев. Ибо там больше проблем, в частности, обращая внимание на ужасающие удары россиян по Киеву, на то, что убивают мирных жителей.

Здесь нужно работать, это может повлиять, в том числе и на Трампа. Возможно, не окончательно, с Трампом ничего окончательно не бывает, однако это может влиять.

По времени — да, у нас есть свои дедлайны, ограничения. И это не только выборы в Конгресс. Я обращаю внимание на другую дату, там почти совмещаются даты. Это выборы в Госдуму России, после чего могут последовать решения Путина относительно массовой мобилизации, это один риск для нас. Второе — в конце сентября, кажется, 25, если не ошибаюсь, в Штаты приезжает лидер Китая Си Цзиньпин. И тема Украины там тоже может обсуждаться, в частности, и в контексте прекращения войны. На это нам нужно ориентироваться.

Поэтому август и сентябрь в этом смысле — очень важный для нас промежуток времени для активных переговоров. Нам нужно использовать хотя бы условное, хотя бы небольшое окно возможностей для переговоров. Иначе дальше риски эскалации и очень тяжелой зимы. Мы к этому тоже готовимся, но на ближайшие два месяца именно тема мирных переговоров, думаю, выходит на первый план в наших отношениях с США.

Владимир Фесенко, New Voice

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