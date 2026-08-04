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Проект отечественного российского телевизора закончился фиаско

  • 4.08.2026, 13:51
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Проект отечественного российского телевизора закончился фиаско

«Квант» — банкрот.

Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Квант» — компанию, которая была единственным российским производителем телевизоров, включенным в реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга, пишет «Коммерсант». Решение было принято по иску группы DNS, которой «Квант» задолжал более 600 млн рублей. В банкротное дело вступили еще 24 кредитора. Общая сумма требований к компании достигла около 4,15 млрд рублей. Среди кредиторов — структуры «Яндекса», «Сбера», Sitronics Group, Ozon, «Северстали» и китайской TCL.

ООО «Квант» было зарегистрировано в 2016 году в Зеленограде и занималось сборкой телевизоров под брендом Irbis. Производство велось на площадках в Воронеже и Зеленограде. Там ранее находился советский завод «Квант», выпускавший электронную технику.

Кризис компании начался в 2024 году. Из-за санкционных рисков TCL прекратила поставки комплектующих российским контрактным производителям, из-за чего «Квант» лишился заказов на сборку телевизоров TCL и Xiaomi. Дополнительным ударом стало падение спроса на телевизоры Irbis — весной 2025 года производство всех моделей было остановлено. Финансовое положение компании резко ухудшилось: выручка сократилась с 13,1 млрд рублей в 2023 году до 4,9 млрд рублей в 2024 году. В 2025 году показатель снизился еще сильнее — до 45 млн рублей, а компания получила убыток в 387 млн рублей.

Участники рынка связывали проблемы «Кванта» с высокой конкуренцией. По оценке директора департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Ларисы Сениной, доля продукции завода на российском рынке телевизоров составляла около 10–15%. При этом компания сталкивалась с трудностями при конкуренции с зарубежными производителями даже в сегменте госзакупок. Директор департамента бытовой электроники OCS Владислав Бородин отмечал, что телевизоры Irbis было сложно продвигать в рознице из-за высокой цены по сравнению с конкурентами. По его словам, объемов продаж в корпоративном и государственном сегментах оказалось недостаточно. Представитель DNS отмечал, что включение телевизоров в реестр Минпромторга требует от производителей значительных затрат, но сам статус не гарантирует стабильного спроса.

Предприятие пытались спасти и среди возможных вариантов рассматривались смена владельца и продажа бизнеса. Потенциальными инвесторами назывались NexTouch, «Сбер» и «Яндекс». Весной 2026 года появилась информация о возможном вхождении NexTouch в капитал компании и восстановлении поставок комплектующих. Однако завершить сделку и восстановить деятельность «Кванта» не удалось.

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