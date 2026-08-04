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Сирия готова резко сократить закупки российской нефти

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  • 4.08.2026, 14:22
Сирия готова резко сократить закупки российской нефти

Такой шаг может заметно ослабить экономическое влияние Москвы в регионе

Сирия заявила США о готовности значительно сократить импорт российской нефти в рамках переговоров о снятии со страны статуса государства — спонсора терроризма. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

По данным источников, Вашингтон добивается снижения зависимости Дамаска от российских энергоресурсов, хотя официально это не входит в перечень обязательных условий для отмены санкционного статуса. Такой шаг может заметно ослабить экономическое влияние Москвы в регионе.

Сейчас Сирия импортирует около 60 тысяч баррелей российской нефти в сутки, причем за последний год объем поставок вырос примерно на 75%. Власти страны уже начали искать альтернативных поставщиков и рассчитывают диверсифицировать импорт после смягчения американских санкций.

«Снятие статуса спонсора терроризма позволит диверсифицировать энергопоставки», — отмечают источники. Cирийское руководство обещает провести «радикальные изменения» в энергетической политике.

Дамаск также обсуждает сотрудничество с западными энергетическими компаниями. В частности, рассматриваются проекты с TotalEnergies по освоению шельфа, а также с ConocoPhillips и Novaterra в газовой сфере. Однако конкретные сроки реализации и возможные новые поставщики нефти пока не раскрываются.

8 июля президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс о намерении исключить Сирию из списка государств — спонсоров терроризма, запустив предусмотренную законом 45-дневную процедуру.

Эксперты предупреждают, что быстрый отказ от российской нефти может оказаться непростым. При отсутствии надежной замены это способно привести к дефициту топлива и росту внутренних цен, несмотря на стремление Дамаска сократить зависимость от Москвы.

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