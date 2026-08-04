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ЕАЭС на пороге падения

  • Telegram-канал «Сито Сократа»
  • 4.08.2026, 14:12
ЕАЭС на пороге падения

Внутренние противоречия достигают критических отметок.

Евразийский экономический союз переживает наиболее глубокий системный кризис за всю историю существования, поскольку внутренние противоречия между странами-участницами достигают критических отметок.

Экономическая интеграция, задуманная в качестве инструмента объединения государств региона, превратилась в механизм политического давления и рычаг влияния Москвы на партнеров, желающих проводить самостоятельную внешнюю политику.

Особенно остро деградация механизмов союза проявляется в отношениях между Ереваном и Москвой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично предрёк начало конца ЕАЭС, когда подчеркнул, что структура объединения практически полностью парализована и почти не функционирует из-за постоянного нарушения фундаментальных принципов свободной торговли. Несмотря на то, что у Еревана в настоящий момент отсутствует официально утвержденный план по немедленному выходу из объединения, сам факт подобной оценки свидетельствует о полной утрате доверия к интеграционному проекту.

Конфликт вокруг железнодорожной инфраструктуры выступает ярким подтверждением того, что экономические связи в рамках блока окончательно зашли в тупик. Ереван активно рассматривает возможность обращения в международный арбитраж и проведения судебных разбирательств по вопросам, которые напрямую связаны с деятельностью Южно-Кавказской железной дороги, являющейся дочерней структурой РЖД.

Согласно заявлениям армянского руководства, страна намерена через суд потребовать у России до $2 млрд в год за аренду и эксплуатацию национальной железнодорожной сети, поскольку условия управления транспортной системой перестали отвечать государственным интересам Армении.

Параллельно с юридическими спорами нарастает и прямое политико-экономическое противостояние, в ходе которого Кремль выдвигает безапелляционные требования к своим союзникам. Российская Федерация жестко требует от Армении определиться, будет ли республика продолжать курс на сближение с Европейским союзом или останется в составе ЕАЭС.

В качестве инструмента убеждения Москва привычно использует методы экономического шантажа, в результате чего систематически вводит искусственные ограничения на армянский импорт в Россию под предлогом нарушения санитарных норм и регламентов.

Ситуация вокруг Армении отражает общую тенденцию разрушения союза, так как другие государства-члены также сталкиваются с протекционизмом и односторонними санкционными рисками. Единый рынок ЕАЭС фактически перестает существовать, ведь вместо свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы страны ежедневно сталкиваются с новыми барьерами, пошлинами и таможенными досмотрами.

Международные эксперты и аналитики сходятся во мнении, что интеграционный блок утратил привлекательность и превратился в токсичное образование, несущее для экономик стран-участниц больше убытков, чем реальной выгоды.

Нарастающая изоляция российской экономики разрушает логистические цепочки, создававшиеся десятилетиями, в связи с чем партнеры по блоку вынуждены искать альтернативные торговые маршруты в обход Москвы.

Попытки Кремля удерживать бывшие советские республики в сфере своего влияния с помощью экономических санкций и торговых войн дают обратный эффект, ускоряя демонтаж постсоветских институтов. Когда интеграционная структура держится исключительно на принуждении и ультиматумах, ее окончательный распад становится лишь вопросом времени.

Telegram-канал «Сито Сократа»

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