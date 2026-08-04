Глава МИД Литвы: Санкции против режима Лукашенко продолжат действовать 4.08.2026, 14:47

Кястутис Будрис

Фото: LRT

Минск поддерживает войну России и ведет гибридные атаки против соседних стран.

Пока Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины и продолжает гибридные действия против соседних стран, оснований для изменения санкционной политики нет. Об этом министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил в интервью проекту «Вот Так». По словам Будриса, Вильнюс не видит причин менять нынешний подход к Минску, продолжает координировать действия с союзниками и одновременно готовится к возможному усилению угроз со стороны России.

Санкции против Беларуси изменять не будут

По словам Кястутиса Будриса, Литва регулярно обсуждает с Соединенными Штатами как общую политику в отношении Беларуси, так и вопросы освобождения политзаключенных.

«Мы обсуждаем с Соединенными Штатами как их общую политику в отношении Беларуси, так и конкретные усилия по освобождению политических заключенных. Литва активно участвует в этом. Мы оказываем логистическую помощь, предоставляем убежище защитникам демократических ценностей и прав человека из Беларуси, а также представителям оппозиции. Эту работу мы продолжим и в дальнейшем. Мы также консультируемся насчет санкций Европейского Союза, их перспектив и причин, по которым они были введены», — сказал Будрис.

Министр подчеркнул, что позиция Литвы остается неизменной.

«Пока Беларусь поддерживает российскую агрессию против Украины, совершает гибридные действия против соседних стран — Литвы и Польши, а теперь на фоне усиления нелегальной миграции и против Латвии, — нет никаких оснований утверждать, что причины для санкций исчезли», — заявил он.

Будрис отметил, что санкции ЕС будут действовать как минимум до начала следующего года.

«Я не вижу никаких признаков того, что сейчас эту политику нужно менять. Мы и впредь будем придерживаться прежнего курса. Мы видим, что Соединенные Штаты иногда используют иной подход и задействуют санкции как инструмент для освобождения политических заключенных. Но Литва имеет иной взгляд на ситуацию, так как ущерб от действий Беларуси наносится непосредственно нам», — сказал министр.

По словам главы литовского МИД, речь идет не только о миграционном кризисе, но и о других инструментах давления со стороны Минска.

«Речь идет и об уже упомянутой нелегальной миграции, и об использовании контрабанды как инструмента давления, и о других мерах. Это постоянное давление. Я считаю, что санкции работают, они необходимы, а действия в этой сфере должны координироваться как минимум на региональном уровне», — отметил Будрис.

Россия рассчитывает на продолжительное противостояние

По оценке Будриса, Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Западом и может попытаться проверить готовность НАТО.

«Ошибкой России может стать попытка испытать единство НАТО — проверить нас в том или ином месте. Мы уже сейчас видим в публичном пространстве немало подобных сигналов, что разговоры и дискуссии о таких планах в России действительно происходят», — сказал Будрис.

При этом министр подчеркнул, что готовиться к таким сценариям необходимо заранее.

«Не нужно ждать конкретного предупреждения, чтобы начать готовиться. Нужно просто делать свое дело. Если наша готовность будет высокой, если мы заранее продумаем решения и будем действовать быстро и согласованно, Россия не сможет воспользоваться ни серой зоной, ни задержкой в принятии решений», — заявил он.

По словам Будриса, союзникам не нужно заново искать решения

«Мне кажется, нам не стоит забывать, что на самом деле мы знаем, что нужно делать. Сейчас необходимо наращивать темп реализации наших планов», — сказал министр.

Будрис также прокомментировал российские судебные иски против стран Балтии. По его словам, Вильнюс заранее знал о подготовке этих шагов и предупреждал партнеров из Евросоюза.

«Мы узнали об этом намерении уже некоторое время назад. Я лично вместе с коллегами — министрами иностранных дел других стран Балтии — информировал министров иностранных дел государств — членов ЕС о планах России. Тогда это было еще только намерение, а сейчас оно уже реализовано: Россия обратилась в суд», — рассказал Будрис.

Он убежден, что речь идет не о правовом споре, а об использовании судебных механизмов в политических целях.

«Это один из инструментов пропаганды. Это превращение права в оружие, использование юридических механизмов для достижения политических целей. Такие опасные прецеденты дискредитируют и сами правовые механизмы», — заявил он.

По словам главы литовского МИД, обвинения Москвы не выдерживают критики.

«Я видел эти обвинения. Все они высосаны из пальца и не имеют ничего общего с действительностью. Но мы понимаем, что они важны для той реальности, которую Россия создает для собственного населения и пытается распространять дальше, в странах наших союзников и не только», — сказал Будрис.

Он добавил, что Литва давно сталкивается с российскими информационными операциями и научилась им противостоять.

«Мы являемся мишенью пропагандистской и дезинформационной войны. Мы также являемся целью так называемых операций FIMI — иностранного информационного манипулирования и вмешательства. Мы уже видели множество примеров того, как Россия задействует различных участников и организации в других странах. И мы умели противостоять таким действиям раньше и продолжаем это делать сейчас», — отметил министр.

Кроме того, глава литовской дипломатии считает, что одной из главных ошибок было бы пытаться отвечать России в рамках навязанной ею информационной повестки дня.

«Но важно не попасть в раскрученный Россией пропагандистский маховик: если мы начинаем оправдываться в рамках ее нарратива, мы только усиливаем его. Мы уже видели, как выдуманные нарушения прав человека использовались как повод для войны против Украины в 2014 году», — заявил Будрис.

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