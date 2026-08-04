Три склада за ночь: ВСУ нанесли «удар под дых» Wildberries

Три склада за ночь: ВСУ нанесли «удар под дых» Wildberries3
- 4.08.2026, 11:04
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Украинские беспилотники нанесли удары по логистическим объектам российского маркетплейса Wildberries сразу в Московской, Ленинградской и Тверской областях. Наиболее тяжёлые последствия зафиксированы в Чехове Московской области, где, по данным местных властей, погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения.
Московская область
Удар пришёлся по промышленной зоне Новоселок вблизи Чехова. Губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил о пожаре на одном из складов, а также о повреждении электроподстанции, административного здания, частного дома и автомобиля.
Российские и украинские мониторинговые каналы, а также издание ASTRA, сообщают, что целью атаки мог быть именно логистический центр Wildberries. Сама компания официально удар по складу в Чехове не подтверждала.
Ленинградская область
Одновременно беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries в посёлке Красный Бор. Губернатор региона Александр Дрозденко заявил об уничтожении 17 беспилотников, подтвердив при этом повреждение складской зоны и наличие одного пострадавшего.
Сам Wildberries сообщил о пожаре на логистическом центре в Красном Боре и об эвакуации персонала, уточнив, что по предварительным данным компании сотрудники не пострадали.
Логистический центр в Красном Боре — крупнейший складской комплекс Wildberries в Ленинградской области площадью 154 000 кв. м.
Тверская область
В ночь на 4 августа Силы обороны Украины нанесли удар и по логистическому комплексу Wildberries в Тверской области — об этом сообщил Диалог.UA со ссылкой на анализ публикаций в соцсетях.
Губернатор Тверской области Виталий Королев подтвердил, что ночью украинские дроны «навестили» склад Wildberries в посёлке Эммаусс Калининского округа, уточнив, что «обломок беспилотника частично повредил стену складского помещения». По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы.
Логистический комплекс в Эммауссе является одним из самых новых объектов российского маркетплейса — его первую очередь ввели в эксплуатацию в апреле 2026 года. Площадь первой очереди составляет 77 000 кв. м, а общая проектная площадь превышает 150 000 кв. м.