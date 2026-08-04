Кремль теряет опоры Telegram-канал «СерпомПо»

4.08.2026, 11:34

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Счет потерь идет на миллиарды.

Системное боевое воздействие на критическую инфраструктуру Российской Федерации постепенно лишает её экономику базовой устойчивости, которая формировалась на протяжении многих десятилетий. Точечные удары по объектам переработки нефти и крупным логистическим узлам превращают тыловые российские регионы в зону повышенного риска, поскольку разрушение ключевых цепочек создания стоимости вызывает цепочку неуправляемых экономических сбоев.

В июле 2026 года объемы переработки нефти на российских заводах опустились до 3,6 млн баррелей в сутки. Это самый низкий показатель с мая 2002 года, когда нефтяная отрасль страны находилась на совершенно ином этапе своего развития. Если сравнивать показатели с сезонной нормой периода с 2020 по 2025 год, когда средняя суточная переработка составляла от 5,3 до 5,6 млн баррелей, падение превысило 30%.

Существенное сокращение перерабатывающих мощностей стало прямым результатом интенсивной украинской кампании по поражению энергетических объектов, которая лишает РФ ключевого источника доходов. Только за июль 2026 года атакам подверглись 18 нефтеперерабатывающих заводов, среди которых оказался Омский НПЗ, расположенный на расстоянии более 2500 километров от украинской границы.

Высокая точность ударов приводит к тому, что на ремонт поврежденных установок вторичной переработки требуются долгие месяцы, а в условиях жестких технологических ограничений восстановление сложного оборудования превращается в практически невыполнимую задачу.

Вывод из строя ключевых НПЗ создает чувствительный дефицит моторного топлива внутри страны, который уже оценивается экспертами в пределах от 400 до 600 тысяч тонн в месяц. Попытки перенаправить сырую нефть на экспорт через альтернативные порты упираются в ограниченную пропускную способность трубопроводов и дефицит танкерного флота. В итоге государство теряет не только сверхдоходы от экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью, но и сталкивается с необходимостью организовывать импорт бензина из других стран для покрытия базового внутреннего спроса.

Параллельно с разрушением топливного сектора происходит деградация условно гражданской логистической инфраструктуры, поскольку систематические удары по распределительным центрам наносят сокрушительный ущерб сфере сетевой торговли. Потеря крупного логистического комплекса Wildberries в Волгограде стала очередным ярким свидетельством уязвимости крупнейших складских хабов страны.

Масштабы потерь для российской логистики измеряются десятками миллиардов рублей, поскольку уничтожение одного распределительного центра площадью от 50000 до 100000 кв.м. означает утрату находящихся там хранимых товаров, дорогостоящего сортировочного оборудования и автоматизированных систем управления.

В случае с волгоградским объектом Wildberries прямые убытки от сгорания продукции тысяч независимых продавцов и полного повреждения самого здания превышают от 10 до 15 млрд рублей. К указанным цифрам неизбежно добавляются косвенные расходы на экстренное перенаправление товарных потоков и выплату компенсаций пострадавшим участникам рынка.

За последние недели под поражение попали 16 объектов Wildberries, что свидетельствует о системном кризисе в цепочках поставок крупнейшего маркетплейса России. Подобные разрушения приводят к разрыву региональных торговых связей, резко увеличивают плечо доставки товаров, вызывают задержки в снабжении магазинов и заставляют ритейлеров закладывать гигантские риски в финальную стоимость продукции, дополнительно подстегивая инфляцию.

Падение переработки нефти до минимального уровня за четверть века и массовое разрушение складских объектов образуют кумулятивный кризис, способный парализовать ключевые сферы жизнеобеспечения.

Экономика России лишается сразу двух важнейших опорных элементов, от которых зависит финансовая стабильность и повседневная жизнь населения в регионах.

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