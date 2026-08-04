Стало известно, что потеряют гомельчане после выхода из чернобыльской зоны 1 4.08.2026, 11:54

Льгот лишатся семьи с детьми, студенты и беременные женщины.

«Флагшток» рассказал, каких льгот лишатся жители Гомеля после исключения города из чернобыльской зоны.

Гомель исключили из перечня населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Соответствующее постановление правительства Беларуси подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщил 3 августа Совет министров.

После обновления перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, «чистыми», помимо Гомеля, стали также Лельчицы, Лунинец, Ивье и еще 173 населенных пункта.

Совет министров постановил считать, что более 566 тысяч человек отныне живут не в загрязненной зоне.

После обновления перечня в зонах радиоактивного загрязнения остались 1845 населенных пунктов (-177), в которых проживает 364,2 тыс. человек (-566,4), и 33 объекта (-16).

В апреле 2025 года Александр Лукашенко задался вопросом:

«Чем же мы тогда занимались 30 лет, если у нас 900 тысяч проживают на загрязненных территориях? (…) Чего вы до сих пор называете цифры, которые были 40 лет назад? Нужно приводить (как бы это ни было популярно или непопулярно) в соответствие [с действительностью]».

Из этого может следовать, что правительство готовило постановление по требованию Лукашенко. Однако прямо об этом не говорится.

В опубликованной официальной информации утверждается, что анализ результатов проведенной в 2021‑2025 годах Минприроды и Минздравом работы по обследованию загрязненных территорий с отбором проб почвы и оценке дозовых нагрузок на население показал «значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях».

И отмечается, что по согласованию с Лукашенко вступление в силу постановления предусматривается с 1 января 2027 года, а льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, проживающих и (или) обучающихся в учреждениях образования, расположенных на территориях, выводимых из категории загрязненных.

Таким образом, питание в школах будет бесплатным для гомельчан еще на протяжении следующего учебного года. А об остальных льготах «чернобыльцев» в информации правительства ничего не сказано. Значит, эти льготы перестанут действовать уже с 1 января 2027 года, после вступления постановления в силу.

Какие еще потери самые чувствительные для гомельчан, кроме бесплатного питания школьников и 50‑процентной оплаты за питание в детсадах?

Это льготное санаторно-курортное лечение, первоочередное предоставление мест в общежитиях для студентов из Гомеля, преимущественное право на зачисление в учреждения образования.

Также беременные женщины перестанут иметь право на отпуск по беременности и родам с 27‑й недели продолжительностью 146 календарных дней. Для них будут действовать общие правила законодательства.

Новые удостоверения пострадавшего от последствий катастрофы на ЧАЭС по основанию проживания в Гомеле больше оформляться не будут. Но до 1 января, вероятно, еще можно успеть получить «чернобыльское» удостоверение.

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