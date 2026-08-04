закрыть
4 августа 2026, вторник, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, что потеряют гомельчане после выхода из чернобыльской зоны

1
  • 4.08.2026, 11:54
Стало известно, что потеряют гомельчане после выхода из чернобыльской зоны

Льгот лишатся семьи с детьми, студенты и беременные женщины.

«Флагшток» рассказал, каких льгот лишатся жители Гомеля после исключения города из чернобыльской зоны.

Гомель исключили из перечня населенных пунктов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Соответствующее постановление правительства Беларуси подписал премьер-министр Александр Турчин, сообщил 3 августа Совет министров.

После обновления перечня населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения, «чистыми», помимо Гомеля, стали также Лельчицы, Лунинец, Ивье и еще 173 населенных пункта.

Совет министров постановил считать, что более 566 тысяч человек отныне живут не в загрязненной зоне.

После обновления перечня в зонах радиоактивного загрязнения остались 1845 населенных пунктов (-177), в которых проживает 364,2 тыс. человек (-566,4), и 33 объекта (-16).

В апреле 2025 года Александр Лукашенко задался вопросом:

«Чем же мы тогда занимались 30 лет, если у нас 900 тысяч проживают на загрязненных территориях? (…) Чего вы до сих пор называете цифры, которые были 40 лет назад? Нужно приводить (как бы это ни было популярно или непопулярно) в соответствие [с действительностью]».

Из этого может следовать, что правительство готовило постановление по требованию Лукашенко. Однако прямо об этом не говорится.

В опубликованной официальной информации утверждается, что анализ результатов проведенной в 2021‑2025 годах Минприроды и Минздравом работы по обследованию загрязненных территорий с отбором проб почвы и оценке дозовых нагрузок на население показал «значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях».

И отмечается, что по согласованию с Лукашенко вступление в силу постановления предусматривается с 1 января 2027 года, а льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, проживающих и (или) обучающихся в учреждениях образования, расположенных на территориях, выводимых из категории загрязненных.

Таким образом, питание в школах будет бесплатным для гомельчан еще на протяжении следующего учебного года. А об остальных льготах «чернобыльцев» в информации правительства ничего не сказано. Значит, эти льготы перестанут действовать уже с 1 января 2027 года, после вступления постановления в силу.

Какие еще потери самые чувствительные для гомельчан, кроме бесплатного питания школьников и 50‑процентной оплаты за питание в детсадах?

Это льготное санаторно-курортное лечение, первоочередное предоставление мест в общежитиях для студентов из Гомеля, преимущественное право на зачисление в учреждения образования.

Также беременные женщины перестанут иметь право на отпуск по беременности и родам с 27‑й недели продолжительностью 146 календарных дней. Для них будут действовать общие правила законодательства.

Новые удостоверения пострадавшего от последствий катастрофы на ЧАЭС по основанию проживания в Гомеле больше оформляться не будут. Но до 1 января, вероятно, еще можно успеть получить «чернобыльское» удостоверение.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эти цифры будут расти
Эти цифры будут расти Леонид Невзлин
Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич