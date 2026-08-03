В Беларуси список мест с радиоактивным загрязнением сократили почти на 200 населенных пунктов 3.08.2026, 21:01

Год назад этого требовал Лукашенко.

Правительство обновило перечень населенных пунктов и объектов, находящихся в зонах радиоактивного загрязнения. Список стал короче на 177 мест. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Изображение используется в качестве иллюстрации. Фото: СТВ

Постановление с обновленным перечнем 3 августа подписал премьер-министр Александр Турчин.

«Анализ результатов проведенной в 2021—2025 годах Минприроды и Минздравом работы по обследованию загрязненных территорий с отбором проб почвы и оценке дозовых нагрузок на население показал значительное улучшение обстановки в отдельных населенных пунктах, расположенных на загрязненных радионуклидами территориях», — сообщили в правительстве.

С 2021 года в перечень входили 2022 населенных пункта, в которых проживает 930,6 тысячи человек, и 49 объектов.

Теперь же в списке оставили 1845 населенных пунктов (-177), в которых проживает 364,2 тысячи человек (-566,4), и 33 объекта (-16).

«Из действующего перечня исключены в том числе Гомель, Лунинец, городской поселок Лельчицы и город Ивье», — отметили в правительстве.

Постановление вступит в силу 1 января 2027 года. Льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, проживающих и (или) обучающихся в учреждениях образования, расположенных на территориях, которые вывели из категории загрязненных.

Напомним, в апреле 2025 года, заслушивая доклад чиновников о развитии районов Гомельской области, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, Александр Лукашенко возмутился данными о том, сколько населенных пунктов числится загрязненными.

«Чем же мы тогда занимались 30 лет, если у нас 900 тысяч проживают на загрязненных территориях?» — заявил Лукашенко.

Он поручил «серьезно проанализировать вопросы отнесения территорий к категории пострадавших или загрязненных и решить, насколько это целесообразно в нынешних условиях с учетом всех предпринятых мер».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com