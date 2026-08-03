Зеленский анонсировал запуск Карпатской инициативы 3.08.2026, 21:08

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Что это за формат и какие страны войдут.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с послами 3 августа сообщил о запуске Карпатской инициативы – нового формата сотрудничества стран Карпатского региона, который будет охватывать гуманитарное и экономическое направления, а также вопросы безопасности. Соответствующий пост глава государства опубликовал в Telegram.

По его словам, в Карпатскую инициативу должны войти Украина, Румыния, Австрия, Сербия, Венгрия, Польша, Чехия и Словакия.

«Почему возникла такая идея? Потому что не все страны готовы укреплять нас оружием, но хотят быть вместе в гуманитарной сфере, в сфере безопасности, в экономике. Думают о восстановлении Украины. Это тоже важно. Когда страны-соседи думают о восстановлении, это также вера в Украину, в то, что все будет мирно. И у нас будет мир. Это тоже важный сигнал», – отметил Зеленский.

Президент Украины пояснил, что Карпатская инициатива объединит страны, связанные не только географически, но и общими интересами экономики и безопасности. По его словам, она будет касаться развития логистики, экономики, безопасности, культуры и туризма.

Зеленский сообщил, что уже представил эту идею президентам Европейского совета и Европейской комиссии, которые, по его словам, положительно ее восприняли.

Первое мероприятие в рамках нового формата планируют провести осенью, сейчас идет согласование дат.

Он также отметил, что в будущем для развития региона планируется реализовывать отдельные программы в сферах финансов, туризма, экономики и безопасности.

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