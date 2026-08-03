«Беларусбанк» вводит изменения по карточкам
- 3.08.2026, 20:43
С 9 сентября.
«Беларусбанк» объявил, что с 9 сентября этого года введет новшества в отношении карточек. «Изменения связаны с расширением и улучшением клиентского сервиса для держателей платежных карточек банка», — уточнили в финансовом учреждении.
«Изменения связаны с появлением новых каналов дистанционного банковского обслуживания, — сообщили в банке. — Определен порядок информирования держателя карточки о перечне операций в рамках предоставления услуги СМС-оповещения».
Также банк уточнил порядок блокировки его карточек через звонок в контакт-центр.
Напомним, «Беларусбанк» с 1 августа ввел для некоторых клиентов комиссию за зачисление наличных российских рублей через кассу на расчетный счет. Это касается нерезидентов Беларуси. Сбор составляет теперь 5% от суммы.
С 20 августа «Беларусбанк» увеличит комиссию за прием наличных российских рублей от нерезидентов для зачисления на текущие счета в этой валюте.
А с 31 августа «Беларусбанк» будет принимать заявки на сезонный потребительский кредит «Лето с Беларусбанком». Ставка — 15,75%, но на грейс-период — 6−8%. Заем можно получить на три года.