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Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США

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  • 3.08.2026, 20:35
Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США
ОЛЬГА СТЕФАНИШИНА
ФОТО: FACEBOOK ОФИСА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО ВОПРОСАМ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Сама Стефанишина сообщила, что это ее решение, принятое из-за личных обстоятельств.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Указ опубликован на сайте главы государства.

Указ датирован 3 августа.

Сама Стефанишина опубликовала в Facebook фото своего заявления об увольнении, также датированного 3 августа, и написала, что это ее решение, принятое из-за личных обстоятельств.

«Я благодарна президенту Украины Владимиру Зеленскому за это доверие и предоставленные возможности. Рассчитываю на его понимание и поддержку этого решения. Для меня важно принимать такие решения самостоятельно, тем более что основные пункты плана, с которым я приехала, выполнены», — заявила она.

Стефанишина также сказала, что скоро отдельно и публично прокомментирует вопросы, звучащие в последнее время в медиа.

30 июля Стефанишина говорила, что президент не просил ее об отставке и хочет, чтобы она оставалась на посту.

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