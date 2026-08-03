Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США

Зеленский уволил Стефанишину с должности посла в США1
- 3.08.2026, 20:35
Сама Стефанишина сообщила, что это ее решение, принятое из-за личных обстоятельств.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 августа, уволил Ольгу Стефанишину с должности посла Украины в США. Указ опубликован на сайте главы государства.
Указ датирован 3 августа.
Сама Стефанишина опубликовала в Facebook фото своего заявления об увольнении, также датированного 3 августа, и написала, что это ее решение, принятое из-за личных обстоятельств.
«Я благодарна президенту Украины Владимиру Зеленскому за это доверие и предоставленные возможности. Рассчитываю на его понимание и поддержку этого решения. Для меня важно принимать такие решения самостоятельно, тем более что основные пункты плана, с которым я приехала, выполнены», — заявила она.
Стефанишина также сказала, что скоро отдельно и публично прокомментирует вопросы, звучащие в последнее время в медиа.
30 июля Стефанишина говорила, что президент не просил ее об отставке и хочет, чтобы она оставалась на посту.