Капитализация Amazon впервые в истории превысила $3 трлн
- 3.08.2026, 20:25
Amazon входит в пятерку самых дорогих компаний в мире.
Акции технологической компании Amazon (AMZN), которая управляет самым большим в мире интернет-магазином, в понедельник, 3 августа, подорожали на 5,64%. В моменте цена бумаг достигла отметки $286,9. В результате рыночная капитализация компании впервые превысила $3 трлн.
Amazon входит в пятерку компаний с крупнейшей в мире капитализацией. По данным Trading View на вечер 3 августа, рыночная стоимость Amazon составляет $3,08 трлн.
Топ-5 самых дорогих публичных компаний по данным на 3 августа выглядит так:
NVIDIA — $4,9 трлн;
Alphabet — $4,54 трлн;
Apple — $4,48 трлн;
Microsoft — $3,63 трлн;
Amazon — $3,07 трлн.
Акции Amazon продолжили рост, начавшийся на прошлой неделе после публикации отчета за второй квартал 2026 года, который показал самый сильный рост выручки ее подразделения — облачной платформы Amazon Web Services — с 2021 года, пишет Bloomberg.
По подсчетам агентства, Amazon потребовалось более двух лет, чтобы достичь капитализации в $3 трлн после того, как в июне 2024 года компания впервые преодолела отметку в $2 трлн.
Аналитики с Уолл-стрит оптимистично оценивают долгосрочные перспективы Amazon. По данным Bloomberg, эксперты прогнозируют, что средняя целевая цена акций компании в течение года вырастет (к текущему уровню торгов) еще на 14%.