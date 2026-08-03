Капитализация Amazon впервые в истории превысила $3 трлн 3.08.2026, 20:25

Amazon входит в пятерку самых дорогих компаний в мире.

Акции технологической компании Amazon (AMZN), которая управляет самым большим в мире интернет-магазином, в понедельник, 3 августа, подорожали на 5,64%. В моменте цена бумаг достигла отметки $286,9. В результате рыночная капитализация компании впервые превысила $3 трлн.

Amazon входит в пятерку компаний с крупнейшей в мире капитализацией. По данным Trading View на вечер 3 августа, рыночная стоимость Amazon составляет $3,08 трлн.

Топ-5 самых дорогих публичных компаний по данным на 3 августа выглядит так:

NVIDIA — $4,9 трлн;

Alphabet — $4,54 трлн;

Apple — $4,48 трлн;

Microsoft — $3,63 трлн;

Amazon — $3,07 трлн.

Акции Amazon продолжили рост, начавшийся на прошлой неделе после публикации отчета за второй квартал 2026 года, который показал самый сильный рост выручки ее подразделения — облачной платформы Amazon Web Services — с 2021 года, пишет Bloomberg.

По подсчетам агентства, Amazon потребовалось более двух лет, чтобы достичь капитализации в $3 трлн после того, как в июне 2024 года компания впервые преодолела отметку в $2 трлн.

Аналитики с Уолл-стрит оптимистично оценивают долгосрочные перспективы Amazon. По данным Bloomberg, эксперты прогнозируют, что средняя целевая цена акций компании в течение года вырастет (к текущему уровню торгов) еще на 14%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com