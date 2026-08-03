закрыть
3 августа 2026, понедельник, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Волгоградский НПЗ «Лукойла» остановил переработку нефти

  • 3.08.2026, 20:22
Волгоградский НПЗ «Лукойла» остановил переработку нефти

Его атаковали БПЛА.

НПЗ «Волгограднефтепереработка» «Лукойла» полностью прекратил переработку нефтяного сырья с 31 июля из-за пожара, возникшего после атаки ‌беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в отрасли.

Областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила 31 июля, что в результате ударов БПЛА «были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на ‌юге Волгограда», но не уточнила ‌название предприятия.

По данным источников, в результате налета БПЛА на Волгоградском НПЗ, входящем в топ-10 по мощности в России и обеспечивающим 5% всей нефтепереработки в России, остановлены установки первичной и ‌вторичной переработки нефти. В частности, прекращена переработка нефти на двух основных первичных установках: АВТ-1 производительностью 18.900 ‌тонн в сутки (40% мощности НПЗ) и АВТ-6 — 15.000 тонн в сутки (32% мощности НПЗ).

После 31 июля завод перестал выставлять нефтепродукты на продажу на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Атака на НПЗ стала второй с начала весны 2026 года: 29 мая завод также попадал под налет, после чего останавливал производство.

По данным трейдеров, за 2024 год Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти, произвел 1,9 миллиона ‌тонн автобензина, 6 миллионов тонн дизельного топлива и ‌0,7 миллиона тонн мазута.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко