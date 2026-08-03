Волгоградский НПЗ «Лукойла» остановил переработку нефти
- 3.08.2026, 20:22
Его атаковали БПЛА.
НПЗ «Волгограднефтепереработка» «Лукойла» полностью прекратил переработку нефтяного сырья с 31 июля из-за пожара, возникшего после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в отрасли.
Областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила 31 июля, что в результате ударов БПЛА «были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда», но не уточнила название предприятия.
По данным источников, в результате налета БПЛА на Волгоградском НПЗ, входящем в топ-10 по мощности в России и обеспечивающим 5% всей нефтепереработки в России, остановлены установки первичной и вторичной переработки нефти. В частности, прекращена переработка нефти на двух основных первичных установках: АВТ-1 производительностью 18.900 тонн в сутки (40% мощности НПЗ) и АВТ-6 — 15.000 тонн в сутки (32% мощности НПЗ).
После 31 июля завод перестал выставлять нефтепродукты на продажу на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Атака на НПЗ стала второй с начала весны 2026 года: 29 мая завод также попадал под налет, после чего останавливал производство.
По данным трейдеров, за 2024 год Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти, произвел 1,9 миллиона тонн автобензина, 6 миллионов тонн дизельного топлива и 0,7 миллиона тонн мазута.