Волгоградский НПЗ «Лукойла» остановил переработку нефти 3.08.2026, 20:22

Его атаковали БПЛА.

НПЗ «Волгограднефтепереработка» «Лукойла» полностью прекратил переработку нефтяного сырья с 31 июля из-за пожара, возникшего после атаки ‌беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два источника в отрасли.

Областная администрация со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщила 31 июля, что в результате ударов БПЛА «были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на ‌юге Волгограда», но не уточнила ‌название предприятия.

По данным источников, в результате налета БПЛА на Волгоградском НПЗ, входящем в топ-10 по мощности в России и обеспечивающим 5% всей нефтепереработки в России, остановлены установки первичной и ‌вторичной переработки нефти. В частности, прекращена переработка нефти на двух основных первичных установках: АВТ-1 производительностью 18.900 ‌тонн в сутки (40% мощности НПЗ) и АВТ-6 — 15.000 тонн в сутки (32% мощности НПЗ).

После 31 июля завод перестал выставлять нефтепродукты на продажу на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Атака на НПЗ стала второй с начала весны 2026 года: 29 мая завод также попадал под налет, после чего останавливал производство.

По данным трейдеров, за 2024 год Волгоградский НПЗ переработал 13,5 миллиона тонн нефти, произвел 1,9 миллиона ‌тонн автобензина, 6 миллионов тонн дизельного топлива и ‌0,7 миллиона тонн мазута.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com