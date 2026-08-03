закрыть
3 августа 2026, понедельник, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Румынские военные взорвали скалу в Дунае для охлаждения Чернаводской АЭС

  • 3.08.2026, 21:14
Румынские военные взорвали скалу в Дунае для охлаждения Чернаводской АЭС

Видеофакт.

Военные Румынии использовали около 180 кг взрывчатки для подрыва подводной скалы в русле Дуная, чтобы увеличить приток воды к единственной в стране атомной электростанции «Чернавода», передает Bloomberg.

Из-за засухи и обмеления реки компания Nuclearelectrica ранее остановила один из двух реакторов станции. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что контролируемый взрыв провели для расчистки русла и перенаправления воды в основной канал, питающий АЭС.

«Мы очень близки к достижению минимального уровня воды, необходимого для безопасного охлаждения ядерного оборудования, и делаем все возможное, чтобы увеличить потоки воды, поступающие на атомную электростанцию», — сказал Мируцэ.

Чернаводская АЭС была спроектирована канадской компанией Atomic Energy of Canada Limited в 1980-х годах и введена в эксплуатацию в 1996 году. Это единственная атомная электростанция Румынии с двумя энергоблоками мощностью по 700 МВт, которая обеспечивала около 18% потребления электроэнергии в стране.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не туда воюем
Не туда воюем Ирина Халип
Необратимый процесс
Необратимый процесс Юрий Федоренко
Лукашенко чудит
Лукашенко чудит Валерий Карбалевич
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали
Переговоры Трампа и Зеленского: важные детали Владимир Фесенко