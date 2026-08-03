Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий 3.08.2026, 21:48

1,898

Они работают на российский военно-промышленный комплекс.

Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий. В Киеве заявили, что они работают на российский военно-промышленный комплекс. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 3 августа.

В санкционный список попало ОАО «Кидма Тек», зарегистрированное в Оршанском районе Витебской области. Компания занимается системами видеообработки, разработкой телевизионных и тепловизионных систем видеонаблюдения, систем обработки аэрокосмических снимков, искусственным интеллектом.

Также под санкции попало ООО «Тисса» с регистрацией в Молодечно. Компания проектирует и строит рентгенкабинеты, а также выполняет задачи по организации обеспечения радиационной защиты в медицинских, научных организациях и промышленных предприятиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com