Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий
- 3.08.2026, 21:48
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Они работают на российский военно-промышленный комплекс.
Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий. В Киеве заявили, что они работают на российский военно-промышленный комплекс. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 3 августа.
В санкционный список попало ОАО «Кидма Тек», зарегистрированное в Оршанском районе Витебской области. Компания занимается системами видеообработки, разработкой телевизионных и тепловизионных систем видеонаблюдения, систем обработки аэрокосмических снимков, искусственным интеллектом.
Также под санкции попало ООО «Тисса» с регистрацией в Молодечно. Компания проектирует и строит рентгенкабинеты, а также выполняет задачи по организации обеспечения радиационной защиты в медицинских, научных организациях и промышленных предприятиях.