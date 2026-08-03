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Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий

  • 3.08.2026, 21:48
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Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий

Они работают на российский военно-промышленный комплекс.

Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий. В Киеве заявили, что они работают на российский военно-промышленный комплекс. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский 3 августа.

В санкционный список попало ОАО «Кидма Тек», зарегистрированное в Оршанском районе Витебской области. Компания занимается системами видеообработки, разработкой телевизионных и тепловизионных систем видеонаблюдения, систем обработки аэрокосмических снимков, искусственным интеллектом.

Также под санкции попало ООО «Тисса» с регистрацией в Молодечно. Компания проектирует и строит рентгенкабинеты, а также выполняет задачи по организации обеспечения радиационной защиты в медицинских, научных организациях и промышленных предприятиях.

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