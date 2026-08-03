В Беларуси появился кредит на жилье под 1% годовых 3.08.2026, 22:38

Фото: Tut.by

Но есть нюансы.

«Беларусбанк» начал подписывать партнерские соглашения с застройщиками по резонансной кредитной программе со ставкой 1% годовых. Об этом сообщает ресурс wikidom.by.

Одним из первых стал брестский рынок. О том, что интрига разрешилась, сообщил руководитель компании-девелопера, реализующей в Бресте жилой комплекс LEGENDA, Николай Тукин. Он опубликовал соответствующую информацию на своей странице в Instagram, фактически подтвердив, что для покупателей этого объекта такие условия уже стали реальностью.

«Купить квартиру в новостройке с кредитом в 1% это что-то нереальное для рынка жилья Беларуси», — написал эксперт.

В агентстве недвижимости «Бугриэлт» также подтвердили, что ЖК LEGENDA уже предлагает своим клиентам воспользоваться новой программой. Но этим список потенциальных участников не ограничивается. По информации из инсайдерских источников, банк прорабатывает аналогичные условия и для таунхаусов в ЖК «Скандинавское предместье».

При этом на сайте «Беларусбанка» не удалось найти информацию об этом займе.

Напомним, информация о том, что госбанк готов выдавать кредиты под символический 1% с грейс-периодом на 2 года, появилась на прошлой неделе.

«Теперь главная интрига сместилась в плоскость масштабирования: сколько еще жилых комплексов получат доступ к этой программе? И как долго продлится это предложение? Возможно, на практике это означает серьезный удар по покупательской способности вторичного рынка. Продавцы „вторички“ рискуют надолго застрять с текущими ценами, не подкрепленными столь щедрым банковским плечом», — прогнозируют в wikidom.by.

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