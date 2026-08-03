Склад Wildberries под Москвой все еще горит
- 3.08.2026, 23:19
Он был атакован сегодня утром.
По состоянию на вечер 3 августа площадь возгорания и задымления на складе Wildberries во Владимирской области удалось сократить до 3 тыс. кв. м отдельными очагами. Задействованные в тушении бригады из Подмосковья и Ивановской области возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«Наши спасатели продолжат работу вплоть до полной ликвидации огня»,— добавил господин Авдеев в Telegram-канале.
Склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области попал под удар БПЛА сегодня утром. На объекте начался пожар, его локализовали на площади 100 тыс. кв. м. Пострадали четыре человека.