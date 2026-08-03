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ВСУ дронами разгромили российский БМ-27 «Ураган», вызвав мощную детонацию

  • 3.08.2026, 23:46
ВСУ дронами разгромили российский БМ-27 «Ураган», вызвав мощную детонацию

Видео.

Операторы ударных дронов Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган « на Новопавловском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики заранее определили район, где оккупанты развернули огневые рубежи РСЗО, после чего экипажи ударных беспилотников вышли на цель и нанесли точные удары.

Российская БМ-27 "Ураган" была полностью заряжена и двигалась на позицию для открытия огня. После двух попаданий дронов боевая машина загорелась, а боекомплект начал детонировать.

На обнародованных кадрах видно, как во время взрывов реактивные снаряды почти горизонтально вылетают из пусковых направляющих, поскольку экипаж не успел развернуть установку для стрельбы.

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