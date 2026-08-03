ВСУ дронами разгромили российский БМ-27 «Ураган», вызвав мощную детонацию
- 3.08.2026, 23:46
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Операторы ударных дронов Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожили российскую реактивную систему залпового огня БМ-27 «Ураган « на Новопавловском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские разведчики заранее определили район, где оккупанты развернули огневые рубежи РСЗО, после чего экипажи ударных беспилотников вышли на цель и нанесли точные удары.
Российская БМ-27 "Ураган" была полностью заряжена и двигалась на позицию для открытия огня. После двух попаданий дронов боевая машина загорелась, а боекомплект начал детонировать.
На обнародованных кадрах видно, как во время взрывов реактивные снаряды почти горизонтально вылетают из пусковых направляющих, поскольку экипаж не успел развернуть установку для стрельбы.